CHP’li Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu

Daha önce de İstanbul'da kaldığı lüks otelin 21 Bin 600 TL'lik faturasını belediyeye kestirdiği anlaşılan ve çıkan haberlerin ardından apar topar bir açıklama yapan CHP'li Subaşı, belgeleriyle yayınlanan haberi, yalanlamaya çalışmış ve tek bir belge dahi gösterememişti.

CHP'Lİ BİLECİK BELEDİYESİ'NDE SKANDAL: KONSER ARAÇLARININ YAKITI VATANDAŞIN CEBİNDEN | VİDEO İZLE