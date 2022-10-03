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    • 03.10.2022 07:33
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    • 03.10.2022 07:50
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    CHP’li Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu

    Son dakika haberi! Eşinin yemek şirketine yemek dağıttıran CHP’li Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, skandal sonrası firmanın “yemekleri bedava dağıttığına” dair sözleşme hazırladı. Ancak hazırlanan belgeye tarih atılmadığı görüldü.

    CHP’li Subaşı’nın sahte belge oyunu!

    Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, belediyenin tüm yemekli organizasyonlarını eşinin sahip olduğu Subaşı Yemek Sanayi'ne verdiği ortaya çıkmıştı.



    SAHTE SÖZLEŞME YAZDIRDI
    Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı gün dağıtılan 5 bin kişilik yemeği de aile şirketine veren CHP'li Subaşı, haberlerleri yalanlayabilmek için, firmanın "yemekleri bedava dağıttığına" dair bir sözleşme yazdırdı. Sözleşmede, söz konusu 5 bin kişilik yemeğin, Subaşı Yemek Sanayi tarafından ücretsiz ikram edildiğine yer verildi.



    YALAN BELGEYE TARİH ATMAYI UNUTTU
    Ancak, alelacele yazılan sözleşmede tarih atılması gereken sağ üst kısmın boş olduğu görüldü.

        Sabah'ta yer alan habere göre, bütün belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin tüm sözleşmelerinde tarih bulunması zorunluluğu varken, aniden ortaya çıkan sözleşmede tarih bulunmaması soru işaretlerine neden oldu.

        Daha önce de İstanbul'da kaldığı lüks otelin 21 Bin 600 TL'lik faturasını belediyeye kestirdiği anlaşılan ve çıkan haberlerin ardından apar topar bir açıklama yapan CHP'li Subaşı, belgeleriyle yayınlanan haberi, yalanlamaya çalışmış ve tek bir belge dahi gösterememişti.

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