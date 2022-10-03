CHP’li Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu

Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, belediyenin tüm yemekli organizasyonlarını eşinin sahip olduğu Subaşı Yemek Sanayi'ne verdiği ortaya çıkmıştı.
SAHTE SÖZLEŞME YAZDIRDI
Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı gün dağıtılan 5 bin kişilik yemeği de aile şirketine veren CHP'li Subaşı, haberlerleri yalanlayabilmek için, firmanın "yemekleri bedava dağıttığına" dair bir sözleşme yazdırdı. Sözleşmede, söz konusu 5 bin kişilik yemeğin, Subaşı Yemek Sanayi tarafından ücretsiz ikram edildiğine yer verildi.
YALAN BELGEYE TARİH ATMAYI UNUTTU
Ancak, alelacele yazılan sözleşmede tarih atılması gereken sağ üst kısmın boş olduğu görüldü.