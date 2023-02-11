Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.02.2023 20:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2023 20:46
    ABONE OL

    Takvim.com.tr yazdı Bakan Koca doğruladı! CHP'li Lütfü Savaş neyin peşinde? 8 kez aranmasına rağmen telefona çıkmadı

    Asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışırken CHP'liler enkaz üzerinden siyaset devşirdi. Yıkımın en çok yaşandığı illerden biri olan Hatay'da CHP'li Başkan Lütfü Savaş AFAD'ı hedef gösterip 'Emir almam' çıkışında bulundu. Takvim.com.tr de Savaş'ın Bakanların telefonuna çıkmadığı, toplantılara katılmadığı bilgisini paylaştı. Bu olay tüm sıcaklığını korurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan takvim.com.tr'yi doğrulayan bir çıkış geldi. Koca, CHP'li başkan Lütfü Savaş'ı 8 kez aradığını fakat geri dönüş alamadığını dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Takvim.com.tr yazdı Bakan Koca doğruladı!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.


    AFAD'I HEDEF GÖSTERİP AYAK DİREMİŞTİ: "EMİR VERİYORLAR KOORDİNE OLMAM"
    CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AFAD'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef göstermiş, 'Emir veriyorlar, koordine olmam' diyerek ayak diremişti.

    Bu gelişme sonrası Takvim.com.tr, Lütfü Savaş'ın Bakanların telefonuna çıkmadığı, toplantılara da katılmadığı bilgisini okurlarına duyurmuştu.



    BAKAN KOCA 8 KEZ ARADI, CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TELEFONU AÇMADI
    Yaşanan olay tüm sıcaklığını korurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Hatay'da büyükşehir belediyesi ile bir koordinasyon problemi olup olmadığı soruldu.

    Koca, CHP'li başkan Lütfü Savaş'ı 8 kez aradığını fakat geri dönüş alamadığını dile getirdi.

    KENDİSİ ARAMADI, ÖZEL KALEMİNE ARATTI
    Savaş, telefonuna çıkmadığı Bakan Koca'yı saatler sonra kendisi aramak yerine özel kalemine aratması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

        YIKILAN RÖNESANS'IN MİMARINI SAVUNMUŞTU
        CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın skandalları bununla da sınırlı kalmadı.

        Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı. Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadelerini kullandı.

        Lütfü Savaş'ın 'idealist' dediği Rönesans Rezidans'ın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış, takip eden süreçte tutuklanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yıkılan binaları o inşa etmişti! Kelepçeyi vurdular
        Haberler Güncel Takvim.com.tr yazdı Bakan Koca doğruladı! CHP'li Lütfü Savaş neyin peşinde? 8 kez aranmasına rağmen telefona çıkmadı
            SON DAKİKA