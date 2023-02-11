Takvim.com.tr yazdı Bakan Koca doğruladı! CHP'li Lütfü Savaş neyin peşinde? 8 kez aranmasına rağmen telefona çıkmadı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.
AFAD'I HEDEF GÖSTERİP AYAK DİREMİŞTİ: "EMİR VERİYORLAR KOORDİNE OLMAM"
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AFAD'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef göstermiş, 'Emir veriyorlar, koordine olmam' diyerek ayak diremişti.
Bu gelişme sonrası Takvim.com.tr, Lütfü Savaş'ın Bakanların telefonuna çıkmadığı, toplantılara da katılmadığı bilgisini okurlarına duyurmuştu.
BAKAN KOCA 8 KEZ ARADI, CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TELEFONU AÇMADI
Yaşanan olay tüm sıcaklığını korurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Hatay'da büyükşehir belediyesi ile bir koordinasyon problemi olup olmadığı soruldu.
Koca, CHP'li başkan Lütfü Savaş'ı 8 kez aradığını fakat geri dönüş alamadığını dile getirdi.
KENDİSİ ARAMADI, ÖZEL KALEMİNE ARATTI
Savaş, telefonuna çıkmadığı Bakan Koca'yı saatler sonra kendisi aramak yerine özel kalemine aratması ise kafalarda soru işareti bıraktı.