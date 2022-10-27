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    • 27.10.2022 22:23
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    • 27.10.2022 23:24
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    PKK iltisaklılar CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde cirit atıyor! Mülakatla işe alınan Asiye Şahin terörden tutuklandı

    CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK'lı çalışanlar skandalına bir yenisi daha eklendi. 25 Ekim'de yapılan terör operasyonunda gözaltına alından ve ardından tutuklanan Asiye Şahin'in Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenildi. Belediyenin yaptığı mülakat sonucu işe alındığını aktaran Şahin ifadesinde, örgüt propagandalarının yapıldığı paylaşımları beğendiğini kabul etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mersin’de bir PKK’lı çalışan daha!

    CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mesin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK iltisaklı çalışanlar skandalının ardı arkası kesilmiyor.

    Mersin'de bir PKK'lı çalışan daha!


    PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik 25.10.2022 günü yapılan operasyon sonucu Asiye Şahin isimli gözaltına alınan şahıs, Terör Örgütü Propogandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




    PKK iltisaklı Şahin'in Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye'sinde otobüs şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı.

    CHP'Lİ BELEDİYE MÜLAKAT YAPIP İŞE ALMIŞ!
    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kayıtlı Asiye Şahin'in 1980 yılında Diyarbakır Çınar doğduğu, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir hafta önce işe başladığı öğrenildi.




    Belediyenin alt kuruluşu Kültür A.Ş tarafından kendisine mülakat yapıldığını ifade eden Şahin, mülakat sonrası mesaiye başladığını aktardı.

    ÖRGÜT PROPAGANDASINI KABUL ETTİ
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden örgüt propagandalarının yapıldığı paylaşımları beğendiğini kabul eden Asiye Şahin, "Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Suç işleme kastım yoktur" ifadelerini kullanarak kendisini aklamaya çalıştı.


        Fotoğrafta: Asiye Şahin

        DİĞER ŞÜPHELİLER
        Asiye Şahin ile birlikte, Barış Ulaş, Ali Muhammed ve Mustafa Akbaş isimli şahıslar da tutuklandı.

        2001 Mersin doğumlu Barış Ulaş'ın Batman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

        Şüphelilerden yabancı uyruklu olan Ali Muhammed'in 1982 yılında Arab Bikar'da doğduğu tespit edildi.

        Diğer şüpheli, Mustafa Akbaş da 1987 Şanlıurfa Suruç doğumlu.

        DAİRE BAŞKANINA PKK TUTUKLAMASI
        CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki PKK iltisaklı çalışanlarla sürekli gündemdeki yerini koruyor.

        2019'daki yerel seçimlerin ardından HDP'ye diyet olarak açılan belediye kadrolarına örgüt bağlantılı kişilerin alınması bu durumu destekler nitelikte.

        Geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        VAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİ
        PKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.

        Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:

        İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.

        CHP'nin Mersin'de HDPKK ile yaptığı ortaklık ilk ağızdan doğrulanırken Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör soruşturması kapsamında göz altına alınması hiç de şaşırtıcı değil...

            KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?
            Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?

            TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI
            İşte takvim.com.tr'nin ulaştığı o bilgiler...

            Bedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.

            29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

            31 MART SONRASI CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI
            31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi.

            Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer de ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı.

            Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.

            Gündeş'in PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün birçok faaliyetinde bulunmaktan soruşturulduğu öğrenildi.

            PKK'YA KIZ KAÇIRAN METİN İNCE İLE TEMASI
            Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile teması olduğu da ortaya çıktı.

            TERÖR ETKİNLİKLERİ VE ÖCALAN PAÇAVRASI ÖNÜNDE POZ
            Bedrettin Gündeş'in HDPKK ile olan yakın temasına ilişkin bomba örnekler de var.

            Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda terör suçlarından tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a övgü dolu paylaşım yaptığı görülen Gündeş'in 'BDP Toroslar Eş Başkanı' olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımları da yer alıyor.

            Öte yandan Gündeş'in bir terör etkinliğine katıldığı ve PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın paçavrasının önünde poz verdiği de görüldü.

            Gündeş'e ait başka bir skandal fotoğrafta yan yana durduğu şahsın PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristin dağda elinde kalaşnikofla çekildiği poz sosyal medyada paylaşıldı.

            33 PKK İLTİSAKLI KİŞİ BELEDİYE BÜNYESİNDE
            MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz belediye içinde aktif olarak çalışan 33 kişinin PKK'lı teröristlerin birinci dereceden yakını olduğunu söyleyen Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin belediyede halen görevde olduğunu paylaştı.

                BELEDİYENİN PARALARINI TERÖRSEVİCİ GAZETECİLERE AKITMIŞ

                Öte yandan geçtiğimiz ay yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin terörsevici Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıkmıştı. Başkan Vahap Seçer'in, belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a servet ödediği iddiaları ortalığı karıştırdı.

                YILLIK 4 MİLYON TL
                İddiaya göre Akinan, ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi karşılığında 375 bin TL aldı, yıllık 4 milyon liralık da anlaşma yaptı, Akinan'a personel ve ekipman desteği de belediyeden verildi.

                AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ
                Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.

                KANDİL'DE KARAYILAN İLE GÖRÜŞTÜ PKK'LILARI KAHRAMAN İLAN ETTİ!
                Daha önce Kandil'e giderek, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen Akinan, sonrasında PKK'lıların kahramanlık hikayelerinin yer aldığı bir kitap yazdı. İştar'ın Kızları adını taşıyan kitapta kadın teröristleri öven Akinan'ın kitapta "Silahların gölgesinde bir kadın hareketi" tanımlaması ise dikkat çekmişti. Akinan'ın PKK'lılar ile ortaya çıkan fotoğrafları kamuoyunda tepki ile karşılandı.

                DHKP-C'LİYİ SAVUNMUŞTU
                Kan Uykusu gibi bir belgesel çekip ardından da PKK'lı kızları öven bir kitap yazan Serdar Akinan, daha fazla şaşırtamaz derken bukez de DHKP-C'li bir teröristi yaptığı bir paylaşım ile savunmuştu.

                Akinan, 2015 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li teröristi mazur göstererek, "Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır" yazmıştı.

                    FETÖ'NÜN EYLEMLERİNE DE DESTEK VERMİŞ
                    Serdar Akinan'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ile 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT'e ait araçları durdurulması eylemlerine açık destek verdiği öğrenildi.

                    AKİNAN'DAN, 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK
                    Serdar Akinan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 17 Aralık yargı darbe girişimine destek verdi ve "Seçim öncesi son yılların en büyük yolsuzluk operasyonu! 17 Aralık 2013 tarihe, AKP'de sonun başlangıcı olarak geçecek... Kesin bilgi!" iddiasında bulundu. Serdar Akinan, FETÖ'nün algı operasyonuna destek verdi ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ve "tiran" olarak suçladı.

                    Serdar Akinan, FETÖ'nün algı operasyonlarına destek verdi ve "Yolsuzluğa boğazına kadar batmış bir iktidarın ve bir tiranın çöküşünü canlı izliyoruz..." iddiasında bulundu.

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                    Haberler Güncel PKK iltisaklılar CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde cirit atıyor! Mülakatla işe alınan Asiye Şahin terörden tutuklandı
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