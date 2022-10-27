PKK iltisaklılar CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde cirit atıyor! Mülakatla işe alınan Asiye Şahin terörden tutuklandı

VAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİ

PKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.



Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:



İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.

CHP'nin Mersin'de HDPKK ile yaptığı ortaklık ilk ağızdan doğrulanırken Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör soruşturması kapsamında göz altına alınması hiç de şaşırtıcı değil...