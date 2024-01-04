CHP’de adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaş’tan İmamoğlu’na bombardıman: Böyle parti olur mu?

"BEN İTİRAZ EDİYORUM VE REDDEDİYORUM" Barış Yarkadaş, skandalın geldiği boyutu şu sözlerle itiraf etmeyi sürdürdü: İmamoğlu İstanbul'da 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle yetinmedi. İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle bir oparti olur mu? Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum."

"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" ENDİŞESİ...

Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak için kollarını sıvadı.





Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor. Vesayet altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız. Bilindiği üzere CHP'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti. İzmir'de ise durum farklı Tunç Soyer gözden çıkarıldı. KİM HANGİ İSMİ İSTİYOR

Özgür Özel'in İzmir'de kadın aday istediği ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e kaydırmak istediği gündeme gelmişti. Adı sık sık rüşvet skandallarına karışan Çerçioğlu'na İmamoğlu tarafından veto konduğu dile getirilirken bu ihtimalin hala masada olduğu belirtiliyor. İmamoğlu ise kendisine yakın Buğra Gökce'yi aday yapmak istiyor.

KRİZ İZMİR'LE SINIRLI DEĞİL

CHP'de yaşanan çıkmaz yalnızca İzmir ile sınırlı değil. Kulislerde ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçeleri ile birlikte İzmir, Muğla ve Tekirdağ adayları konusunda belirleyici olmak istediği bunun da Genel Merkez'de rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor. ADAYLARIN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

İki isim bir türlü aynı isim üzerinde anlaşamayınca PM toplantıs bir kez daha ertelendi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, bugün açıklanması planlanan belediye başkan adaylarının açıklamasının erlendiğini duyurdu. Bu durumun sebebinin ise Yargıtay'ın Can Atalay kararı olduğunu bildirdi. Özel, PM toplantısında adaylara ilişkin bir konunun ele alınmayacağının altını çizerek, önümüzdeki hafta içinde yeniden toplanacaklarını ve adayları duyuracaklarını ifade etti.

KRİZİN PERDE ARKASINDA TELEFONDA YAŞANAN KAVGA VAR

Ancak krizin arka planında Özel-İmamoğlu kavgası yatıyor. İmamoğlu'nun kendi listesini direttiği ve bu sebeple telefonda tartıştıkları iddia edildi. İddiaya göre Özgür Özel telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dedi Ekrem İmamoğlu ise telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattı. İddiayı gündeme getiren Siyasal İletişimci Ferhat Murat şunları söyledi: "Bugün CHP, Parti Meclisi'nden hiç bir aday açıklanmayacak… Gelelim nedenine… Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun verdiği listenin PM'den eksiksiz biçimde geçerek adayların açıklanması için Genel Başkan Özgür Özel'e baskı kurmaya gidiyor… Ekrem İmamoğlu da görüşmeye telefonla bağlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun talepleri; 1- İstanbul'daki tüm ilçelerinde verdiği listenin PM'den geçmesi 2-Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak Gül Çiftçi'nin ilan edilmesi 3-İzmir'de BŞB Adayı olarak Buğra Gökçe'nin açıklanması ve Çeşme'de Ekrem İmamoğlu'nun istediği ismin açıklanması 4-Bodrum'da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras'ın tekrar açıklanması Başka isimler de var ama uzatmayalım. Bunun üzerine Özgür Özel de, Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur" diyor. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum diyor ve Ekrem İmamoğlu telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapatıyor. Bugün bu nedenle PM'de açıklama olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yarın ilçe adayları yapacağı tanıtım toplantısının içeriği de sadece büyükşehir adayı tanıtım toplantısına dönüşüyor." GÖKHAN GÜNAYDIN'IN YALANLAMALARINA BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Ferhat Murat, CHP'li Gökhan Günaydın'ın yalanlamalarına da cevap verdi. Murat, şu ifadeleri kullandı: