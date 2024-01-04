CHP’de adaylık krizi! Abdulkadir Selvi bombayı patlattı | Özgür Özel’den İmamoğlu’na koltuk ayarı: Gel sen otur





Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor. Vesayet altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız. Bilindiği üzere CHP'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti. İzmir'de ise durum farklı Tunç Soyer gözden çıkarıldı. KİM HANGİ İSMİ İSTİYOR

Özgür Özel'in İzmir'de kadın aday istediği ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e kaydırmak istediği gündeme gelmişti. Adı sık sık rüşvet skandallarına karışan Çerçioğlu'na İmamoğlu tarafından veto konduğu dile getirilirken bu ihtimalin hala masada olduğu belirtiliyor. İmamoğlu ise kendisine yakın Buğra Gökce'yi aday yapmak istiyor.

KRİZ İZMİR'LE SINIRLI DEĞİL

CHP'de yaşanan çıkmaz yalnızca İzmir ile sınırlı değil. Kulislerde ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçeleri ile birlikte İzmir, Muğla ve Tekirdağ adayları konusunda belirleyici olmak istediği bunun da Genel Merkez'de rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor. ADAYLARIN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

İki isim bir türlü aynı isim üzerinde anlaşamayınca PM toplantıs bir kez daha ertelendi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, bugün açıklanması planlanan belediye başkan adaylarının açıklamasının erlendiğini duyurdu. Bu durumun sebebinin ise Yargıtay'ın Can Atalay kararı olduğunu bildirdi. Özel, PM toplantısında adaylara ilişkin bir konunun ele alınmayacağının altını çizerek, önümüzdeki hafta içinde yeniden toplanacaklarını ve adayları duyuracaklarını ifade etti.

KRİZİN PERDE ARKASINDA TELEFONDA YAŞANAN KAVGA VAR

Ancak krizin arka planında Özel-İmamoğlu kavgası yatıyor. İmamoğlu'nun kendi listesini direttiği ve bu sebeple telefonda tartıştıkları iddia edildi. İddiaya göre Özgür Özel telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dedi Ekrem İmamoğlu ise telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattı. İddiayı gündeme getiren Siyasal İletişimci Ferhat Murat şunları söyledi: "Bugün CHP, Parti Meclisi'nden hiç bir aday açıklanmayacak… Gelelim nedenine… Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun verdiği listenin PM'den eksiksiz biçimde geçerek adayların açıklanması için Genel Başkan Özgür Özel'e baskı kurmaya gidiyor… Ekrem İmamoğlu da görüşmeye telefonla bağlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun talepleri; 1- İstanbul'daki tüm ilçelerinde verdiği listenin PM'den geçmesi 2-Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak Gül Çiftçi'nin ilan edilmesi 3-İzmir'de BŞB Adayı olarak Buğra Gökçe'nin açıklanması ve Çeşme'de Ekrem İmamoğlu'nun istediği ismin açıklanması 4-Bodrum'da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras'ın tekrar açıklanması Başka isimler de var ama uzatmayalım. Bunun üzerine Özgür Özel de, Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur" diyor. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum diyor ve Ekrem İmamoğlu telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapatıyor. Bugün bu nedenle PM'de açıklama olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yarın ilçe adayları yapacağı tanıtım toplantısının içeriği de sadece büyükşehir adayı tanıtım toplantısına dönüşüyor." GÖKHAN GÜNAYDIN'IN YALANLAMALARINA BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Ferhat Murat, CHP'li Gökhan Günaydın'ın yalanlamalarına da cevap verdi. Murat, şu ifadeleri kullandı:

Gökhan Bey, kamu görevi gereği aldığım ve kaynağıma güvendiğim için bu bilgileri kamuoyu ile paylaştım. Öncelikle ben MYK'da veya PM'de böyle bir görüşme olmuş demedim. Dün akşam Genel Merkezinizde, Özgür Özel'in; Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştım. O halde biraz daha detaylandırayım… Bu görüşmenin öncesinde; Dün akşam İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e gelip saat 19.30-21.00 saatleri arasında Özgür Özel ile görüşmedi mi? Özgür Çelik de; önceki paylaşımında detaylarını paylaştığım talepleri Genel Merkeze iletti… Özgür Özel, Özgür Çelik ile görüşmesinin ardından; Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile görüşme yapmadı mı? Elimde çok daha fazla detay var. Gerektiğinde onları da paylaşabilirim. Balıkesir/ Edremit konusuna hiç girmiyorum. Bence 'kuyruklu yalan' demek yerine bu bilgilerin nasıl bize kadar ulaştığını araştırın… KRİZ SÜRÜYOR: İMAMOĞLU ANKARA YOLUNDA

CHP yandaşı medya iddiaların yalan olduğunu savunurken CHP içinden kriz doğrulandı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan kavganın sürdüğünü belirterek, "Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir saat önce makamından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti." dedi. Tolgahan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir saat önce makamından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti. Parti Meclisinde iki saate ortalık yangın yerine dönecek." CHP'Lİ KAYNAKLAR KRİZİ DOĞRULAMIŞTI

Öte yandan CHP'deki bu iki başlı yönetime ilişkin konuşan CHP'li bir kaynak, "İki başlı yönetim çok uzun süre devam edemez. Ekrem Bey'in ekibiyle Özgür Bey'in ekibi arasında anlaşmazlık var. İmamoğlu Muğla'yı, Tekirdağ'ı, İzmir'i belirlemek istiyor. İzmir'in ilçelerinde adayları var. Aralarında aslında zımni işbirliği anlaşması şuydu, 'sen İstanbul'da kal, gerisine karışma'. Öbür yandan Özgür Bey'den kopan bazı isimler 'değişim çok iyi olmadı' diyor. Ez cümle partide İmamoğlu ve Özel cephesi diye bir ayrışma var" dedi. KENDİSİNİ 2028'E TAŞIYACAK ALT KADROYU KURUYOR

Milliyet'e konuşan ve ismi açıklanmayan CHP'li kaynak, İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olma arzusunun gerekçesine ilişkin de "Ekrem Bey'in bütün amacı 2028'e kendisini taşıyacak alt kadroyu kurmak. Çünkü cumhurbaşkanlığına aday" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin konuşan CHP'li bazı milletvekilleri de, yerel seçimlerde "değişimi" sürdürecek isimlerin aday olması gerektiğini vurgulayarak, "Biz 'değişim' dedik. Şimdi bize değişimle yürüyecek, değişimi temsil edecek daha sonra kurultayda da bizim yanımızda yer alacak arkadaşlar lazım. Aksi takdirde olası bir başarısızlıkta kurultayda 'tuş' oluruz" değerlendirmesini yaptılar. İSTANBUL'DA ÖZEL'E FIRSAT TANIMIYOR

Öte yandan İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten, Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı öğrenildi. MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI

Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi planlıyor. İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'a Murat Ongun'un listeye yazıldığı gündeme geldi. İmamoğlu'nun İstanbul listesi için görsele tıklayınız; TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU ÖZEL KRİZİNİ YAZMIŞTI

Takvim.com.tr ikili arasındaki savaşı tüm detaylarıyla yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti. Ekremci kalemşorlar ise her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederek Özel'e yer bildirme çabasına girdi.