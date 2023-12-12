CHP'de her geçen gün yeni bir kaosun fitili ateşlenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyası sona ererken yeni genel başkan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Özel bu durumu Ekrem İmamoğlu ile arasındaki tansiyonu yükseltti.

"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" ENDİŞESİ... Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor 'Kaybedeceğiz korkusu'na kapılan CHP, ittifak için kapıları aşındırıyor.





İMAMOĞLU BASTIRIYOR ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZ

Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. Tahhakküm altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız.

SOYER'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ: "İSTANBUL, ANKARA AYDIN TAMAM İZMİR'DE ANKET VAR"

Bilindiği üzere CHP'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti. İzmir'de içe Tunç Soyer gözden çıkarıldı. Soyer'in yerine Selin Sayek Böke'nin adı zikrediliyor.



Özgür Özel'in "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" açıklaması da bu durumu doğrular nitelikte.