CHP’de dengeler yine değişiyor! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na karşı işbirliği!

TAKVİM.COM.TR YAZDI: GÖRÜŞME EKREM İMAMOĞLU'NA MESAJ Halef selef temasını detayını takvim.com.tr yazdı. Ziyaretin arka planı ise şuydu; Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olduğu ve bir çıkış yolu aradığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı bir mesaj vermek istedi.

ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz cuma günü, Kasım ayında koltuğundan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu 'nu ziyaret etti.

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Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan devirdiği kurultay sonrası CHP'de işler bir türlü rayına oturmadı.

Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşirken Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'eş başkan' ilan etti.

Baskıdan sıkılan Özgür Özel daha önce kendisine "Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at" uyarısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sarıldı.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR

Takvim.com.tr'nin Ekrem İmamoğlu'na karşı bir mesaj olduğuna dikkat çektiği ziyaret siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı.

CHP içindeki çekişmeyi köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi aktardığı kulis bilgisiyle takvim.com.tr'yi doğruladı.

Selvi, "Özgür Özel iki başlı görüntüden rahatsız. Ama bunu dışarıya yansıtmamaya çalışıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu ile ipleri koparmamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun karşısında bir denge oluşturmak istiyor." dedi.

İşte Selvi'nin "İmamoğlu-Özgür Özel-Kılıçdaroğlu arasında güç dengesi" başlığıyla aktardığı kulis bilgisi şu şekilde:

" "Eğer Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerini yeniden kazanırsa Özgür Özel 'Gölge Genel Başkan' olur. İmamoğlu liderliğini ilan eder. CHP, İstanbul'dan yönetilir" dedi.

"Peki eğer İmamoğlu kaybederse ne olur?" diye sordum; "İmamoğlu İstanbul seçimlerini kaybederse CHP Genel Başkanı olmak ister. Partiyi olağanüstü kurultaya götürür" diye karşılık verdi.



"O zaman Özgür Özel'in durumu ne olur?" diye sorma gereği duydum; "Bu durumda Özgür Özel, CHP'nin en kısa ömürlü geçiş dönemi genel başkanı olur" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET

Siyasette kimseyi hafife almam. Hele hele Özgür Özel'i hiç almam. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun en yakın kurmayı olduktan sonra onu devirmeyi başardıysa, Ekrem İmamoğlu'na karşı da bir önlem alıyor demektir.

İMAMOĞLU YÖNETİYOR

CHP kurultayından sonra Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ilişkisi, "Eş başkanlar" olarak tarif edilmişti. Ama süreç içinde Ekrem İmamoğlu ipleri ele geçirmiş gözüküyor. Özgür Özel giderek 'Gölge Genel Başkan'a dönüşüyor.

"Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 81 il başkanını topladı. Özgür Özel'in sonradan haberi oldu. O toplantıya katılmak durumunda kaldı. Muharrem İnce ile ittifak görüşmelerini Ekrem İmamoğlu yürütüyor. "İYİ Parti'yi kaybettik. Ama ben Muharrem İnce ile ittifak kurmayı başardım" demek istiyor. Özgür Özel iki başlı görüntüden rahatsız. Ama bunu dışarıya yansıtmamaya çalışıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu ile ipleri koparmamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun karşısında bir denge oluşturmak istiyor."

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

Özgür Özel, Genel Başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" demişti.



Özgür Özel bu teklifin ardından geçen hafta da Kılıçdaroğlu'nu 'paralel genel merkez' olarak adlandırılan çalışma ofisinde ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU İLE GÜÇBİRLİĞİ YAPAR MI

Bu durumda "Peki İmamoğlu İstanbul'u kaybeder, CHP Genel Başkanı olmak için olağanüstü kurultayı toplarsa Özgür Özel'in tavrı ne olur?" diye sordum.

"İstanbul'u kaybeden Ekrem İmamoğlu'nun gücü elinden gider. Bu durumda olağünüstü kurultayda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı güçbirliği yapabilirler" dedi.

Siyasette her şey olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yapıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu. Koltuğu tehlikeye girince Ekrem İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu ile neden ittifak yapmasın?

Tabii tüm bu değerlendirmeler seçimlerin sonucuna bağlı. 24 saat sonrasının bile ne olacağı bilinmeyen CHP için seçimden sonrasına uzanan bir kulisi aktardım. Ekrem İmamoğlu'nun beslemelerinin saldıracağını da çok iyi biliyorum.

Ama arşivinizde bulunsun istedim. Bakarsınız o gün gelince Selvi yazmıştı dersiniz."

KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI

Öte yandan takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğunu da aktarmıştı. Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara ve İstanbul'da tuttuğu ofisler ile CHP'ye paralel bir genel merkez kurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşuluyor. Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi.

"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"

Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.