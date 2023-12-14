CHP’de foto kriz! Koltuk savaşları 2. sezon: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında fotoğraflar üzerinden liderlik mücadelesi





Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını asmayı reddeden CHP'lilerin fotoğraf krizinin ardından Genel Başkan Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı da yapılan paylaşımlarla bir kez daha gözler önüne serildi.



FOTOĞRAFLARLA KOLTUK SAVAŞI



Zira kurultay öncesi ve sonrasında emanetçi genel başkan olarak görülen Özgür Özel, koltuğa oturduktan sonra yaptığı ziyaretler ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişimini koparmadığını göstermişti. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre ise Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun telefonlarını bile açmıyor. Bu durum iki ismin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara da yansıyor.