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CHP'de foto kriz! Koltuk savaşları 2. sezon: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında fotoğraflar üzerinden liderlik mücadelesi

14 ve 28 Mayıs'taki hezimetin ardından CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. Parti içinde yaşananlar liderlik ve yönetim kargaşasının 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından da devam edeceğine işaret ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinin sosyal medya paylaşımlarında kullandıkları fotoğraflar parti içindeki derin krizi gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 10:31 Güncelleme 14 Aralık 2023, 10:31
CHP’de foto kriz! Koltuk savaşları 2. sezon: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında fotoğraflar üzerinden liderlik mücadelesi

14 ve 28 Mayıs'taki hezimetin ardından CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybetmesinin ardından parti içinde yaşananlar liderlik ve yönetim kargaşasının 31 Mart'taki yerel seçimler sonrası da devam edeceğini işaret ediyor.

CHP'DE FOTOĞRAF KRİZİ

Geçtiğimiz gün siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklayan milletvekilleri makamlarına Özgür Özel'in fotoğrafını asmayı reddetti. Söz konusu isimlerin makamlarında hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği de öğrenilmişti.

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Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını asmayı reddeden CHP'lilerin fotoğraf krizinin ardından Genel Başkan Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı da yapılan paylaşımlarla bir kez daha gözler önüne serildi.

FOTOĞRAFLARLA KOLTUK SAVAŞI

Zira kurultay öncesi ve sonrasında emanetçi genel başkan olarak görülen Özgür Özel, koltuğa oturduktan sonra yaptığı ziyaretler ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişimini koparmadığını göstermişti. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre ise Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun telefonlarını bile açmıyor. Bu durum iki ismin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara da yansıyor.


Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşine yapılan taziye ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bu olayın takipçisi, acılı ailenin de yanında olmaya devam edeceğiz. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLA MESAJ: ÖZEL PASİFE

İmamoğlu'nun paylaşımından çok kullandığı fotoğraf dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafta konuştuğu anlaşılan İmamoğlu'nun vücut dili rahat görünüyor. İmamoğlu'nun aksine pasif bir konumda görülen Özel, elleri bacaklarının arasında İmamoğlu'nun motokuryenin eşiyle konuşmasını dinliyor.


ÖZEL'DEN İKİ FOTOĞRAF

Aynı ziyaret için İmamoğlu, tek fotoğraf paylaşırken Genel Başkan Özgür Özel, kendisinin ve kuryenin eşinin yer aldığı görseli ilk fotoğraf olarak sosyal medyada platformuna ekliyor.

CEKETİNİ İLİKLE İMAMOĞLU

Özel, gün içinde yaptığı bir başka paylaşımda ise CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yer veriyor ancak paylaşılan kompozisyon dikkat çekiyor. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesinin cenaze törenine katılan Özel'in paylaştığı ilk fotoğrafta arka planda İmamoğlu'nun ceketini iliklediği görülüyor.



İMAMOĞLU'NUN ALGI OPERASYONU YENİ DEĞİL

CHP'li İBB'nin kasasından PR şirketlerine para akıtan İmamoğlu'nun fotoğraflarla giriştiği algı operasyonu yeni değil. İmamoğlu'nun 26 Kasım'da paylaştığı fotoğraf bunu kanıtlıyor.

İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, eşi Didem Hanım ve Eşim Dilek ile Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği "Atatürk" filminin 2. bölümünün özel gösterimini izledik. Atatürk'ün mirası olan Büyükdere Fidanlığı'nı açtığımız gün bu filmi izlemek ayrıca anlamlı oldu. Ocak'ta vizyona girecek filmi herkese tavsiye ediyorum." diyerek kendisi ve eşinin kompozisyonda ön planda olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı.

"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU

İmamoğlu, CHP'deki seçimin ardından paylaştığı fotoğrafla Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı vermişti. İmamoğlu'nun özellikle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi Özgür Özel'e karşı, "sen değil bu partiyi ben yönetiyorum" mesajı olarak yorumlanıyor.

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