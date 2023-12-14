CHP’de foto kriz! Koltuk savaşları 2. sezon: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında fotoğraflar üzerinden liderlik mücadelesi

14 ve 28 Mayıs'taki hezimetin ardından CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybetmesinin ardından parti içinde yaşananlar liderlik ve yönetim kargaşasının 31 Mart'taki yerel seçimler sonrası da devam edeceğini işaret ediyor.
CHP'DE FOTOĞRAF KRİZİ
Geçtiğimiz gün siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklayan milletvekilleri makamlarına Özgür Özel'in fotoğrafını asmayı reddetti. Söz konusu isimlerin makamlarında hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği de öğrenilmişti.
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını asmayı reddeden CHP'lilerin fotoğraf krizinin ardından Genel Başkan Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı da yapılan paylaşımlarla bir kez daha gözler önüne serildi.
FOTOĞRAFLARLA KOLTUK SAVAŞI
Zira kurultay öncesi ve sonrasında emanetçi genel başkan olarak görülen Özgür Özel, koltuğa oturduktan sonra yaptığı ziyaretler ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişimini koparmadığını göstermişti. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre ise Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun telefonlarını bile açmıyor. Bu durum iki ismin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara da yansıyor.
Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşine yapılan taziye ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bu olayın takipçisi, acılı ailenin de yanında olmaya devam edeceğiz. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.