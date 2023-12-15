CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi: "Ben bir iki bir şey söyleyeyim"

İSTANBUL'U İMAMOĞLU'NA EMANET EDİYORUM



Özel ve İmamoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emanetçi iddialarının aksini ispat etmek istercesine İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ettiğini belirten Özel yaptığı açıklamada, "İstanbul'u İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ediyorum." ifadesini kullandı. CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! İmamoğlu ise bir kez daha aday gösterilmesi nedeniyle Özel ve parti organlarına teşekkür etti. İmamoğlu, "2019'da temelini attığımız İstanbul ittifakının devam etmesi yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız." dedi.



İmamoğlu yaptığı konuşmanın ardından herkes tarafından alkışlanırken emanetçi olarak nitelendirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözleri mikrofondaydı.





BEN BİR İKİ BİR ŞEY SÖYLEYEYİM



Herkes basın toplantısının bitmesini beklerken İmamoğlu'nun alkışlamayan Özel, ani bir hamleyle mikrofona yaklaştı ve, "Ben bir iki bir şey söyleyeyim" diyerek mikrofonu yeniden söz aldı.

FOTO KRİZDE YENİ PERDE



Mikrofonu aldıktan sonra yaklaşık 10 dakika daha konuşan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'in bu tavrı "foto krizde yeni perde" değerlendirmelerine neden oldu.