CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi: "Ben bir iki bir şey söyleyeyim"

14 ve 28 Mayıs'taki hezimetin ardından CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. Parti içinde yaşananlar liderlik ve yönetim kargaşasının 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından da devam edeceğine işaret ediyor.
14 ve 28 Mayıs'taki hezimetin ardından CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. Parti içinde yaşananlar liderlik ve yönetim kargaşasının 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından da devam edeceğine işaret ediyor.
FOTO KRİZ SONRASI ZİYARET
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinin sosyal medya paylaşımlarında kullandıkları fotoğraflar parti içindeki derin krizi gözler önüne sererken iki isim bugün tekrar bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB binasında ziyaret etti.
İSTANBUL'U İMAMOĞLU'NA EMANET EDİYORUM
Özel ve İmamoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emanetçi iddialarının aksini ispat etmek istercesine İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ettiğini belirten Özel yaptığı açıklamada, "İstanbul'u İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ediyorum." ifadesini kullandı.
İmamoğlu ise bir kez daha aday gösterilmesi nedeniyle Özel ve parti organlarına teşekkür etti. İmamoğlu, "2019'da temelini attığımız İstanbul ittifakının devam etmesi yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız." dedi.
İmamoğlu yaptığı konuşmanın ardından herkes tarafından alkışlanırken emanetçi olarak nitelendirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözleri mikrofondaydı.
BEN BİR İKİ BİR ŞEY SÖYLEYEYİM
Herkes basın toplantısının bitmesini beklerken İmamoğlu'nun alkışlamayan Özel, ani bir hamleyle mikrofona yaklaştı ve, "Ben bir iki bir şey söyleyeyim" diyerek mikrofonu yeniden söz aldı.
FOTO KRİZDE YENİ PERDE
Mikrofonu aldıktan sonra yaklaşık 10 dakika daha konuşan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'in bu tavrı "foto krizde yeni perde" değerlendirmelerine neden oldu.
Özel'in mikrofonu aldığı anlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzündeki ifade dikkatlerden kaçmadı.
CHP Genel Başkanı Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili soruya, "Önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'yle bir araya gelecek ve görüşeceğiz." yanıtını verdi.
TAKVİM.COM.TR FOTOĞRAFLARLA KOLTUK SAVAŞINI YAZMIŞTI
Takvim.com.tr olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşananları "CHP'de foto kriz" başlığıyla duyurmuştuk. Özel, koltuğa oturduktan sonra yaptığı ziyaretler ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişimini koparmadığını göstermişti. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre ise Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun telefonlarını bile açmıyor. Bu durum iki ismin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara da yansıyor.
Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşine yapılan taziye ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bu olayın takipçisi, acılı ailenin de yanında olmaya devam edeceğiz. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLA MESAJ: ÖZEL PASİFE
İmamoğlu'nun paylaşımından çok kullandığı fotoğraf dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafta konuştuğu anlaşılan İmamoğlu'nun vücut dili rahat görünüyor. İmamoğlu'nun aksine pasif bir konumda görülen Özel, elleri bacaklarının arasında İmamoğlu'nun motokuryenin eşiyle konuşmasını dinliyor.
ÖZEL'DEN İKİ FOTOĞRAF
Aynı ziyaret için İmamoğlu, tek fotoğraf paylaşırken Genel Başkan Özgür Özel, kendisinin ve kuryenin eşinin yer aldığı görseli ilk fotoğraf olarak sosyal medyada platformuna ekliyor.
CEKETİNİ İLİKLE İMAMOĞLU
Özel, gün içinde yaptığı bir başka paylaşımda ise CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yer veriyor ancak paylaşılan kompozisyon dikkat çekiyor. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesinin cenaze törenine katılan Özel'in paylaştığı ilk fotoğrafta arka planda İmamoğlu'nun ceketini iliklediği görülüyor.
İMAMOĞLU'NUN ALGI OPERASYONU YENİ DEĞİL
CHP'li İBB'nin kasasından PR şirketlerine para akıtan İmamoğlu'nun fotoğraflarla giriştiği algı operasyonu yeni değil. İmamoğlu'nun 26 Kasım'da paylaştığı fotoğraf bunu kanıtlıyor.
İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, eşi Didem Hanım ve Eşim Dilek ile Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği "Atatürk" filminin 2. bölümünün özel gösterimini izledik. Atatürk'ün mirası olan Büyükdere Fidanlığı'nı açtığımız gün bu filmi izlemek ayrıca anlamlı oldu. Ocak'ta vizyona girecek filmi herkese tavsiye ediyorum." diyerek kendisi ve eşinin kompozisyonda ön planda olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı.
"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU
İmamoğlu, CHP'deki seçimin ardından paylaştığı fotoğrafla Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı vermişti. İmamoğlu'nun özellikle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi Özgür Özel'e karşı, "sen değil bu partiyi ben yönetiyorum" mesajı olarak yorumlanıyor.