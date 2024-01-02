Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki "İzmir" kavgası büyüyor! Yine açıklanmayacak

CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyetin çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor. Anketlerle kamuoyu yoklamasının da yapıldığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

Bu kapsamda, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu , Ankara adayı Mansur Yavaş , Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü oldu.

İZMİR ADAYININ AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.

CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Bu toplantı sonrasında da 150 civarında seçim çevresinin adayının açıklanacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU DİRETİYOR

Özel'in adayını belirlediği ancak Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın bir ismi aday yapmak istediği için bu sürecin daha da uzadığı kulislerde konuşuluyor.

İSTANBUL'DA ÖZEL'E FIRSAT TANIMIYOR

Öte yandan İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı öğrenildi.

MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI

Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi de planlıyor. İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'a Murat Ongun'un listeye yazıldığı öğrenildi.

TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU ÖZEL KRİZİNİ YAZMIŞTI

Takvim.com.tr ikili arasındaki savaşı tüm detaylarıyla yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti. Ekremci kalemşorlar ise her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederek Özel'e yer bildirme çabasına girdi.