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Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki "İzmir" kavgası büyüyor! Yine açıklanmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık krizi daha alevleniyor. Ekrem İmamoğlu özellikle İstanbul'un ilçelerinde kendi listesini dayatırken bir yandan da İzmir bombası patlamak üzere... Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 belde belediye başkan adayını belirleyen CHP'de perşembe günü yapılacak PM'de yaklaşık 150 aday daha açıklanacak. Ancak iki ismin kriz yaşadığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 14:35 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:35
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgası büyüyor! Yine açıklanmayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nu "değişim" diyerek koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aday listeleri hazırlanırken birbirlerini yemeye başladı.

SAVAŞ ERKEN BAŞLADI
Kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirirken Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti.

ADAYLIK SAVAŞI PATLADI
İki isim arasında yaşanan kriz adaylık sürecine de yansıdı. İmamoğlu ve Özel arasında İzmir bombası patlamak üzere... İki ismin ortak kararı İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermemek ancak Özel'in Özlem Çerçioğlu önerisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı ve Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği konuşuluyor.

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İZMİR DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMEDİ
İzmir üzerindeki gerilimin sürdüğü ve CHP'nin perşembe günü yapacağı aday duyurusunda yine İzmir'in açıklanmayacağı öğrenildi.

Bugüne kadar, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 351 seçim çevresindeki adayını açıklayan CHP'de, perşembe günü yapılacak Parti Meclisi'yle (PM) yaklaşık 150 aday daha belirlenecek.

Bugüne kadar düzenlenen PM toplantılarında, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 de belde belediye başkan adayı açıklandı.

CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Bu toplantı sonrasında da 150 civarında seçim çevresinin adayının açıklanacağı öğrenildi.

İZMİR ADAYININ AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR
Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.

Bu kapsamda, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü oldu.

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CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyetin çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor. Anketlerle kamuoyu yoklamasının da yapıldığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

İMAMOĞLU DİRETİYOR
Özel'in adayını belirlediği ancak Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın bir ismi aday yapmak istediği için bu sürecin daha da uzadığı kulislerde konuşuluyor.

İSTANBUL'DA ÖZEL'E FIRSAT TANIMIYOR
Öte yandan İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı öğrenildi.

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MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI
Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi de planlıyor. İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'a Murat Ongun'un listeye yazıldığı öğrenildi.

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TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU ÖZEL KRİZİNİ YAZMIŞTI
Takvim.com.tr ikili arasındaki savaşı tüm detaylarıyla yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti. Ekremci kalemşorlar ise her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederek Özel'e yer bildirme çabasına girdi.

İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olan Özgür Özel ise zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak çıkış aramaya çalıştı.

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İkili arasındaki gerilim Özgür Özel'in İBB'ye ziyaret gerçekleştirdiği gün kameralara yansıdı.

Özel basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde kendisine yer vermemesi nedeniyle zor anlar yaşandı.

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Devam eden kavga sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarına da yansıdı. İki isim birlikte yaptıkları ziyaretlerden birbirlerini ezecek pozlar paylaştı.

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