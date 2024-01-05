Yargı harekete geçmişti: Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na 5 yıl hapis istemi!

İddianameye göre, ekiplerin mühür işleminden sonra 28 Kasım 2023'te 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Cafer Mahiroğlu, "Villa 2 yıldır adıma kayıtlıdır. Villayı yeni aldım. Ben aldıktan sonra bina için yapılan resmi tetkiklerde binanın dayanıklı olmadığı tespit edilmiş. Bununla ilgili binaya aslına uygun olarak iyileştirme ve güçlendirme amaçlı tadilat yapılırken imara aykırılık tespit edilmiş" dedi.

Projeye aykırı olan kısımları projeye uyumlu ve onaylı hale getirerek mührün kaldırılması için müracat yaptıklarını belirten Mahiroğlu, "Bu iş için de herhangi bir izin alınacağı hakkında bir fikrim yoktu. Ben işim icabı yurtdışına gidip gelen birisiyim. Yurtdışından geldiğimde yapı tatil tutanağı tutulmuş. Villamı mühürlenmiş vaziyette gördüm. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

İMAR KİRLİLİĞİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cafer Mahiroğlu'nun ifadelerinin suçunu kabul ettiğini gösterir nitelikte bulunduğu kaydedildi. Mahiroğlu'nun imar kirliliğine neden olma suçunu işlediği vurgulanarak 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. BASINDA YER ALAN HABERLER HAREKETE GEÇİRDİ

Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasında gerçekleştirdiği kaçak inşaatla ilgili Ağustos 2022'den itibaren birçok haber basına yansımıştı. Mahiroğlu'nun kaçak inşaatıyla ilgili her adımı takip edildi. Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü ısrarlı yayınlar yargıyı ve bürokrasiyi harekete geçirdi. İki kez mühür kırarak kaçak inşaatı sürdüren Mahiroğlu, yaptığı hukuksuzluğun hesabını hakkında açılan davada verecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN