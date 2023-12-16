CHP'de sular durulmuyor! Özgür Özel Özlem Çerçioğlu'nun üzerini çizecek mi? Tepkiler çığ gibi! "Adaylığını aklınızdan bile geçirmeyin... "

Adı sık sık akçeli işlerle beraber anılan Çerçioğlu, vatandaşların sık sık eleştirdiği bir yönetici. Hizmet belediyeciliğinden oldukça uzak olan CHP yönetimi ise vatandaşların şikayetlerini halı altına süpürerek bu durumu görmezden geliyor. Çerçioğlu'nu bir daha aday görmek isteyen yalnızca vatandaşlar da değil CHP yönetiminin bu kararına en çok CHP'nin İzmir Milletvekilleri tepki gösterdi.

"İZMİR'DE BU İŞİ YAPACAK KADINLARIMIZ VAR"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Aydın'ın topuklu efesi İzmir'e Başkan olacakmış! Aklınızdan bile geçirmeyin. Şahsına, emeğine saygımız sonsuz. Ancak, İzmirliler olarak, sadece kadın olduğu için aday gösterilecek ise, İzmir'de bu işi yapacak kadınlarımız var. İzmir'in kadınlarını yok saymayın" dedi.



CHP'Lİ BAŞKANLARDAN ÇERÇİOĞLU TEPKİSİ

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adlarının İzmir adaylığı için geçmesi ile ilgili olarak, "Tüm aday adayı arkadaşlarımız İzmirli. Buğra Bey bir ara gidip gelmiş, o da İzmirli, haksızlık etmeyelim. Dışarıdan biri gelmesi konusu tartışılmaya başlandı. Biz İzmir'de belediye başkanı bulmayacak durumda mıyız? İzmir'de bu işi yaparım diyen arkadaşlarımız var, İzmir'in kadınlarını yok saymayın" ifadelerine yer verdi.