CHP'de sular durulmuyor! Özgür Özel Özlem Çerçioğlu'nun üzerini çizecek mi? Tepkiler çığ gibi! "Adaylığını aklınızdan bile geçirmeyin... "

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'deki 'değişim' savaşının fitili ateşlenmişti. Baba-oğlu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında koltuk savaşı büyük bir kaos ve entrikaya sahne olmuştu.
14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'deki 'değişim' savaşının fitili ateşlenmişti. Baba-oğlu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında koltuk savaşı büyük bir kaos ve entrikaya sahne olmuştu.
Tartışmaların gölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi, değişim tartışmalarının gölgesinde kurultaya gitti.
Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerinde bir seçim daha kaybetti. Bu kez de uğruna gözyaşı döken tavşan aday CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yenildi.
Değişimcilerin desteğini alan Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna yerleşti. Ancak partide sular bir türlü durulmadı.
Yeni Asır'ın haberine göre CHP'de bu kez de Özlem Çerçioğlu krizi patlak verdi. Yerel seçimler için ittifak arayışına giren Özgür Özel, İYİ Parti'den gelen olumsuz yanıtla iyice panikledi. CHP Parti Meclisi'nde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 227 seçim bölgesinde adaylar ilan edildi.
Ancak CHP'nin topuklu efe dediği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun isminin açıklanmaması krizin fitilini ateşledi. Çerçioğlu'nun Aydın'dan değil İzmir'den aday gösterileceği iddia edildi.
Adı sık sık akçeli işlerle beraber anılan Çerçioğlu, vatandaşların sık sık eleştirdiği bir yönetici. Hizmet belediyeciliğinden oldukça uzak olan CHP yönetimi ise vatandaşların şikayetlerini halı altına süpürerek bu durumu görmezden geliyor. Çerçioğlu'nu bir daha aday görmek isteyen yalnızca vatandaşlar da değil CHP yönetiminin bu kararına en çok CHP'nin İzmir Milletvekilleri tepki gösterdi.
"İZMİR'DE BU İŞİ YAPACAK KADINLARIMIZ VAR"
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Aydın'ın topuklu efesi İzmir'e Başkan olacakmış! Aklınızdan bile geçirmeyin. Şahsına, emeğine saygımız sonsuz. Ancak, İzmirliler olarak, sadece kadın olduğu için aday gösterilecek ise, İzmir'de bu işi yapacak kadınlarımız var. İzmir'in kadınlarını yok saymayın" dedi.
CHP'Lİ BAŞKANLARDAN ÇERÇİOĞLU TEPKİSİ
Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adlarının İzmir adaylığı için geçmesi ile ilgili olarak, "Tüm aday adayı arkadaşlarımız İzmirli. Buğra Bey bir ara gidip gelmiş, o da İzmirli, haksızlık etmeyelim. Dışarıdan biri gelmesi konusu tartışılmaya başlandı. Biz İzmir'de belediye başkanı bulmayacak durumda mıyız? İzmir'de bu işi yaparım diyen arkadaşlarımız var, İzmir'in kadınlarını yok saymayın" ifadelerine yer verdi.
ÇERÇİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: BİLMİYORUM
Olayların merkezinde olan ve adı İzmir adaylığı için geçen Özlem Çerçioğlu ise konuyla ilgili yorum yapmaktan çekindi. "Ben bilmiyorum. Böyle bir teklif olmadı" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN İZMİR VURGUSU: ANKETLERE…
Dün CHP'nin İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel ise Özlem Çerçioğlu'nun adaylığı hakkında ilk kez yorum yaptı. Çerçioğlu'nun Aydın adayı olduğunu açıkladı. Ancak bu kez de Tunç Soyer'e mesaj yolladı. Soyer hala İzmir için aday gösterilmezken Özgür Özel, "İzmir için de, diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketi yaptırıyoruz" ifadesini kullandı.
Bilindiği üzere kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in üzerini çizen Özgür Özel "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" dedi.
Gelişme üzerine Soyer "Ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.