Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında gerilim büyüyor: İzmir ve İstanbul'da "aday" savaşları! Bir kazık da Muharrem İnce'ye!

Tunç Soyer'in üstüne çizen ikiliden Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu 'nu İmamoğlu' ise Buğra Gökçe'yi istiyor. Bir diğer kriz ise Şişli için yaşanıyor.

Devam eden kavga sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda kullanılan fotoğraflara da yansıdı.

CHPdeki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi... Bir de zabıta şovu!

Kurultayın ardından Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşirken Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA İZMİR SÖZÜ

Şahin, Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'na söz verdiğini ancak Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deli Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin aday gösterilmesini istedi.

Savaşın yaşandığı bir diğer bölge ise İstanbul'un Şişli ilçesi oldu.

İNCE'NİN KASET KUMPASINDAKİ OZAN ÖZGÜR DOĞRU'YA KIYAK

İmamoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istedi. Bu ismin yanına bir de belediye meclis üyesi olarak Ozan Özgür Doğru'yu eklemek isteyince ikilinin arası gerildi.



Fotoğrafta: Ozan Özgür Doğru

Çünkü Ozan Özgür Doğru'nun Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biri olduğu biliniyor.

Şahin meseleye ilişkin şunları söyledi:

"Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na İzmir sözü vermiş. Ekrem İmamoğlu ise oraya kendi genel sekreterini gönderdi. İzmirliler duruma isyan ediyor. Mesela İstanbul'dan da örnek vereyim. Şişli'de Resul Emrah Şahan.

İmamoğlu'nun en önemli adamlarından biri. Bunu aday yapmak istiyor. Bunun yanına bir de belediye meclis üyesi Ozan Özgür Doğru. Peki, bu kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan muhtemelen yargılaması devam eden kişi.

Çok enteresan. İstanbul Şişli'ye aday atıyorsun, İzmir'e bunu yapıyorsun. Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran isimlerin Şişli'den meclis üyesi yapılmak istenmesi normal şeyler mi?"

İmamoğlu-Özel savaşına ilişkin Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de çarpıcı kulis bilgileri verdi. Selvi Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "kürsü kavgası"ndan bir kare paylaşarak şunları yazdı:

"Bir kare fotoğraf bazen sayfalarca yazıyla anlatamadığınızı anlatmaya yetiyor. CHP'de belediye başkan adaylarını belirlemek için sancılı bir süreç yaşanıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde Özgür Özel'i karıştırmadığı söyleniyor. İmamoğlu şimdi de diğer büyükşehirler için kolları sıvamış durumda. Bir yandan il belediye başkan adaylarının belirlenmesinde, diğer yandan DEM Partisi ile ittifakta aktif olarak devrede. Zaten belediye başkan adayı olmak isteyenler Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor. İmamoğlu partinin lideri gibi, Özgür Özel ise onun emanetçisi gibi hareket ediyor. CHP'de belediye başkan adaylarını belirlemek üzere bugün önce MYK, sonra Parti Meclisi toplanacak. Durum ne derseniz şu fotoğraf karesi her şeyi anlatıyor.

CHP'de önceden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarına 5-6 ilçe belediye başkanını belirlemesi için alan açılırdı. Şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP Genel Başkanı'na birkaç ilin adayını belirlemek üzere bir alan açıyor.

Durum vaziyet budur..."