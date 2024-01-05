Başkan Erdoğan isimleri tek tek inceliyor! Adaylar ne zaman açıklanacak? İstanbul için kim düşünülüyor?

Başkan Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını netleştirdiği de kulislere yansıdı.
İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Netleşen yerler arasında Ankara ve Antalya da bulunuyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı yerel seçimlerde özellikle muhalefetin yönetiminde olan şehirlerin yeniden kazanılması için yoğun çalışma yürütüyor. İstanbul özelinde şarkısından kampanyasına kadar ayrı bir lansman hazırlığı da yapıldığı öne sürüldü.
AK Parti, Başkan Erdoğan'ın 'Yeniden İstanbul' parolası ile paylaştığı İstanbul'un sloganı etrafında özel çalışma yapılıyor. İstanbul ilçeleri için de ayrı bir lansman düzenlenmesi söz konusu.
İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?
Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok, İstanbul adayının kim olabileceğine dair öne çıkan isimleri köşesine taşıdı. Altınok, yerel seçim öncesi son düzlüğe girilirken 3 ismin ön plana çıktığına işaret etti. Bu isimler arasında Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve sürpriz isim olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yer alıyor.
BAŞKENT 15 OCAK'TA
Başkent Ankara ve 7 Ocak'ta açıklanmayan diğer illerin adayları ise 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece AK Parti 15 Ocak tarihinde hem tüm belediye başkan adaylarını hem de 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' başlığında hazırlanan seçim beyannamesini tanıtmış olacak.
TEK TEK KONTROL EDİYOR
Erdoğan, her aday adayının siyasi geçmişlerini kontrol ediyor, herhangi bir soruşturmada adının geçip geçmediği, kamuoyundaki algısı, teşkilatın aday adayı hakkındaki fikirleri gibi konuları tek tek değerlendiriyor. Deyim yerindeyse her aday adayı için kuyumcu titizliği ile çalışılıyor.
ÖZEL ANKET ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Gelinen noktada iki isim arasında kalınan bazı illere yönelik özel anket çalışmaları yaptırılıyor. İzmir, Gümüşhane, Ağrı, Hakkâri gibi 30 ilde anket çalışması yaptırıldığı belirtildi.
Deprem şehirlerinin yeniden inşası nedeniyle belediye başkan adaylarının büyük çoğunluğunun da değiştirileceği ortaya çıktı. Devlet, depremzedelere verdiği sözleri yerine getirmek için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Deprem illerine ayrı önem veren Başkan Erdoğan'ın da ya il ziyaretlerine deprem illerinden başlaması ya da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin yıldönümünde o haftayı deprem illerinde açılış törenleri yaparak geçirmesi planlanıyor. Planlama önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.