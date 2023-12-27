CHP-İP savaşında yeni perde! Meral Akşener Ekrem’e Mansur’a Özgür’e salladı: Bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklıları!

İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından CHP ile İYİ Parti arasında ipler gerildi.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirlerine girerken kavga bu kez boyut kazandı. Terör örgütü PKK'nın 12 askerimizi şehit etmesinin ardından Meclis'te AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi teröre karşı ortak bildiriye imza attı. CHP ile terörün siyasi ayağı DEM ile saf tutarak bildiriyi imzalamadı.

MERAL AKŞENER CHP'YE SAYDIRDI

Bugün TBMM Grup Toplantısında konuşan Akşener, oy için bölücü DEM ile saf tutan CHP'ye yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı isim vermeden hedef alan Akşener, "Oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla mücadele ediyoruz" dedi.