CHP-İP savaşında yeni perde! Meral Akşener Ekrem’e Mansur’a Özgür’e salladı: Bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklıları!

Akşener, "Biz; terörist başını lider, PKK'yı pusula, Kürtleri de, pazarlıkta kullanılacak kaldıraç gören bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Alın, o oylar sizin olsun. Alın, Türkiye düşmanlarına pirim veren, pısırık siyasetiniz sizin olsun. Alın, bölücülüğe yol veren, yılışık siyasetiniz sizin olsun." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ve Yavaş'a yüklenmeye devam eden Meral Akşener, "Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk." dedi.
CHP-İYİ PARTİ KAVGASI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Hür ve müstakil" diyerek 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından peş peşe istifalar yaşandı.
Takvim.com.tr İyi Parti'deki kaosun arka planında Ekrem İmamoğlu'nun olduğuna dikkat çekti.
İBRAHİM ÖZKAN İTİRAF ETTİ
Disipline sevk edilen ve daha sonra partiden istifa eden İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisis yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." ifadeleriyle hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran isim olduğunu itiraf etti.
AKŞENER SERT ÇIKTI: SAVAŞ OLARAK KABUL EDİYORUM
Gelişmeler üzerine konuşan Meral Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.
Akşener şunları söyledi:
"Hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına.
ANKARA'DAKİ PAZARLIKLAR
Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜKLENDİ: KORKAKLAR
Daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı açıktan hedef alan Akşener savaşı körükleyerek "Korkaklar" diye yüklendi.
İBB Başkanı İmamoğlu aynı gün İYİ Parti lideri Akşener'e yanıt vererek "Haddini aşıyor" derken Mansur Yavaş yapılan pazarlıklardan Akşener'in haberdar olduğunu ima ederek "Korkak değilim. Aday olmamızı istiyorsa önümüzü açabilirdi" ifadeleriyle Akşener'in ikili oynadığını belirtti.
İSTİFALAR DEVAM ETTİ
Yaşananlar sonrası İmamoğlu ve Yavaş'a yakın bazı isimler istifa ederken bazı isimler de görevden alındı.