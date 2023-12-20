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Ortalık karıştı! Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e "korkak" yanıtı: Yokluğu bir şeyi değiştirmez! Ekrem İmamoğlu'ndan "Çatır çatır" çıkışı

İyi Parti ile CHP arasında sular durulmuyor. Meral Akşener partisindeki istifalar sonrası Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "Savaş ilanı kabul ediyorum" dedi. Akşener'in daha sonra İmamoğlu ve Yavaş'ı "korkak" ilan etmesinin ardından ortalık karıştı. Mansur Yavaş "korkak değilim" diyerek Akşener'i ikili oynamakla suçlarken İmamoğlu ise "Bu dönemin modasının İBB'ye saldırmak olduğunu savunarak "Bu işin modasının geçtiğini 31 Mart'ta İstanbullular çatır çatır gösterecek" diyerek Akşener'e salladı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 13:14 Güncelleme 20 Aralık 2023, 13:44
Ortalık karıştı! Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e korkak yanıtı: Yokluğu bir şeyi değiştirmez! Ekrem İmamoğlu’ndan Çatır çatır çıkışı

CHP ve İyi Parti birbirini yemeye devam ediyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından parti karıştı.

İyi Parti'de peş peşe istifalar yaşanırken takvim.com.tr kaosun arka planında Ekrem İmamoğlu'nun olduğuna dikkat çekti.

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Son olarak ihracı istenen İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisis yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." diyerek hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran kişi olduğunu itiraf etmiş oldu.

AKŞENER SERT ÇIKTI: SAVAŞ OLARAK KABUL EDİYORUM
Gelişmeler sonrası dün Uşak'ta konuşan Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım" dedi.

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AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: KORKTULAR
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "Korkaklar" diye hedef alan Akşener yerel seçimlere bir kez daha tek başlarına gireceklerini söyledi.

Akşener şunları söyledi:

"Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok."

İMAMOĞLU AKŞENER'E SALLADI: BAZI DOSTLAR HADDİNİ AŞIYOR
İBB Başkanı İmamoğlu aynı gün İYİ Parti lideri Akşener'e üstü kapalı yanıt verdi.

Akşener'e haddini aşıyorsun göndermesi yapan İmamoğlu şunları söyledi:
"Şimdi yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor."

MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E YANIT: BEN KORKAK DEĞİLİM ÖNÜMÜ AÇSAYDI
ABB Başkanı Mansur Yavaş Akşener'e yanıt verdi. "Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor." dedi. Yavaş "İlle benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi." diyerek Akşener'in ikili oynadığını ima etti.

Yavaş Akşener'e rest çekerek, "Sonucu değiştirmez, ben %60'a yakın oy alacağıma inanıyorum, anketler de onu gösteriyor." iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E: ÇATIR ÇATIR GÖRECEK
Ekrem İmamoğlu "Haddini aşıyor" dediği Akşener'e bir tepki daha gösterdi. İmamoğlu İstanbul Aksaray'da katıldığı bir programda "Herhalde bu dönemin modası da 'İBB ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak.' Olsun o modayı görüyoruz. Onlara bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek." iddiasında bulundu.

İmamoğlu daha sonra yaptığı bir açıklamada yine Akşener'e yüklenerek, "Dün söyleyeceğimi söyledim. Ben o defteri kapattı işime ve önüme bakıyorum. Eski dost düşman olmaz bugün dedikleri dün söylediğim gibi anlayın. Küçük küçük detaylar üzerinden konuşmak istemiyorum" dedi.

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