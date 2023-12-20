Ortalık karıştı! Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e "korkak" yanıtı: Yokluğu bir şeyi değiştirmez! Ekrem İmamoğlu'ndan "Çatır çatır" çıkışı

Son olarak ihracı istenen İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisis yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." diyerek hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran kişi olduğunu itiraf etmiş oldu.

AKŞENER SERT ÇIKTI: SAVAŞ OLARAK KABUL EDİYORUM

Gelişmeler sonrası dün Uşak'ta konuşan Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım" dedi.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: KORKTULAR

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "Korkaklar" diye hedef alan Akşener yerel seçimlere bir kez daha tek başlarına gireceklerini söyledi.

Akşener şunları söyledi:

"Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok."