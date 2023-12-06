Akşener’in ‘manda ve himaye ittifakı’ resti sonrası çarşı pazar karıştı! İYİ Parti’yi karıştıran el İmamoğlu… “İstifa etmedi Ekrem satın aldı”

Koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem HEDEPKK hem de İYİ Parti ile ittifak yapmak için tüm kartları oynuyor. 'Ablam' deyip Meral Akşener'e göz kırpan Özel, 'Kayyum' söylemine sığınıp 'Kürtler daha az eşit' yalanını söyleyerek HEDEP'e mavi boncuk dağıtıyor.





İYİ PARTİ KAYNIYOR: İSTİFALAR TACİZ İDDİLARI AKÇELİ İŞLER

Meral Akşener'in "ittifak yapmayacağız" çıkışına rağmen CHP'nin yeni yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan kalma yöntemlerle Akşener'i masaya oturtmak için baskı üstüne baskı kurdu. İmamoğlu ve Özel "ittifakı kurarız" diyerek Akşener'i masaya çekmek isterken İYİ Parti'nin içi de taciz, akçeli işler ve istifalarla kaynıyor.

AKŞENER'DEN İTTİFAKA RED

İYİ Parti istifa taciz ve akçeli işleriyle sarsılırken "Kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kapısına dayandı.



Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti, Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi. Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.

İMAMOĞLU'NA İETT ÜZERİNDEN GİRİŞTİ

Meral Akşener ise 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak CHP'li İBB'ye İETT üzerinden girişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.



CHP'Lİ İBB'YE 'NİTELİKSİZ' GÖNDERMESİ

CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Akşener, "Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.

ÜST DÜZEY 'CHP' İSTİFASI

Gelişme üzerine İYİ Parti'de üst düzey bir 'CHP' istifası patlak verdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ittifakı bahane ederek partisinden istifa etti.



Yanıkömeroğlu yaptığı açıklamada "CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıtan damla oldu; istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi.