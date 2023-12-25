İyi Parti’de bir kriz daha! Akşener aday gösterdiği Akın Gürkan istifa etti

İBB Başkanı İmamoğlu aynı gün İYİ Parti lideri Akşener'e yanıt vererek "Haddini aşıyor" derken Mansur Yavaş yapılan pazarlıklardan Akşener'in haberdar olduğunu ima ederek "Korkak değilim. Aday olmamızı istiyorsa önümüzü açabilirdi" ifadeleriyle Akşener'in ikili oynadığını belirtti.

İSTİFALAR DEVAM ETTİ

Yaşananlar sonra istifalar ve görevden almalar devam etti. Ankara'da Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Yüksel Arslan istifa ederken Yavaş'a yakın ilçe başkanları görevden alındı.

AKIN GÜRKAN İSTİFA ETTİ

Kriz İstanbul'da da devam etti. Meral Akşener tarafından İstanbul'da İyi Parti'nin Tuzla Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen İBB Meclis üyesi Akın Gürkan istifa etti.

Akşener Gürkan'ı 22 Kasım'da İstanbul-Tuzla Belediye başkan adayı olarak duyurmuştu.

İL BAŞKANINA SALLADI

Gürkan parti içinde kumpaslar kurulduğunu savunarak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'u hedef aldı.

Gürkan istifa metninde şu sözlere yer verdi:

"Saygı ve teamüller, çok kıymetli seçmenler, basın mensupları ve Büyük Türk Milleti. Ülkemizin birtakım eller ile içeriden devşirilen güçler vasıtasıyla Atatürk İlkelerinin ışığından karanlıklara doğru hızla sürüklendiği bir dönemde tüm işlerimi bırakarak Vatan için siyasete girme sorumluluğunu her Türk evladı gibi üstlendim. Milletimizin aydınlık yarınlarına umut olacağını düşündüğüm İYİ Parti'de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde bilgim ve birikimim doğrultusunda bana tevdi edilen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirerek görevimi alnımın akıyla tamamladım.

Anadolu'nun birçok yerinde gerek alt yapı gerek üst yapı hizmetleri ile ülkeme ve insanlarıma büyük katkılar sağladım. Köklü aile geleneğinden gelen biri olarak yaşamımın büyük kısmını Tuzla'da geçirdim. Tuzlalıların bana yönelttiği büyük teveccühle yine Tuzla'dan Belediye Başkan Adayı olmak üzere partime başvuruda bulundum. Tuzlalıların yoğun isteklerinin parti üst kademesi tarafından değerlendirilmesi sonucu İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarıma başladım.

"İL BAŞKANI YÜCEL COŞKUN HİÇBİR HAMLE YAPMAYARAK KONUYU ADETA SÜRÜNCEMEDE BIRAKTI"

Tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken; teamüller gereği atamayla İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili olmuş Sayın İbrahim Özkan kendi sebeplerini öne sürerek istifa etti. Bu istifanın ardından Grup Başkan vekilliği pozisyonu boş kaldı. Aynı gün yapılacak grup başkan vekilliği seçimi için, İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Sağırkaya İBB'ye gelerek benim ve iki arkadaşımın belediye başkan adaylığı olduğu için, grup başkan vekili adayı olamayacağını söyledi ve 'seçin birini gitsin' dedi. Ben bu olayın yaşandığı gece İl Başkan Yardımcısı Nurettin Sağırkaya'yı arayarak tıpkı, ilk günden bu güne kadar yapılan uygulamalar gibi Grup Başkan Vekili'nin atama usulüyle yapılmasını, aksi takdirde tüzüğün 56. maddesi gereği seçim yapılmasının zorunlu olduğunu ve bu durumun da bir kargaşaya yol açabileceğini kendisine ilettim.

Nurettin Bey bu konuyu İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'a ilettiğini onun da 'akşamı bekleyelim' cevabını verdiğini öğrendim. Aynı gece benimle beraber diğer İBB Meclis üyelerinin de aynı konuyla ilgili Yücel Coşkun'u ve Nurettin beyi aradığını da daha sonra öğrendim. Fakat İl Başkanı Yücel Coşkun hiçbir hamle yapmayarak konuyu adeta sürüncemede bıraktı. Kimse aday olmayınca Sayın İbrahim Özkan tekrar aday olmak istedi fakat ben bunun doğru olmayacağını belirterek seçim kararı alınacak toplantıyı terk ettim. Ardından yapılan toplantı sonrası seçim kararı alınmış ve tüzüğün 56. Maddesi gereği İbrahim Özkan tekrar Grup Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Benim ise tüm bu toplantı kararı alma ve seçim yapma sürecinde farklı toplantı ve televizyon programlarında olduğum kamera ve televizyon görüntülerinde sabittir. Ardından tüzüğün 56. Maddesi gereği kanuna uygun olarak Suat Sarı ve ben hariç yapılan oylamada Sayın İbrahim Özkan'ın Grup Başkan Vekili seçildiği grup karar defteri herkesin imzası bulunduğu şekilde önüme getirildi. Yasaya aykırı bir işlem yapılmadığı için ben de grup kararını imzaladım.