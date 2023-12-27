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MİT ve Emniyetten ortak operasyon! Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı

Son dakika haberleri... Firari FETÖ/PDY mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 11:51 Güncelleme 27 Aralık 2023, 11:56
MİT ve Emniyetten ortak operasyon! Firari FETÖ’cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı

MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

Detaylar gelecek...

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