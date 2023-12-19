İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan'dan "mikser Ekrem" itirafı! İmamoğlu'nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı

ÜST DÜZEY 'CHP' İSTİFASI

Gelişme üzerine İYİ Parti'de üst düzey bir 'CHP' istifası patlak verdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ittifakı bahane ederek partisinden istifa etti.



Yanıkömeroğlu yaptığı açıklamada "CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıtan damla oldu; istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara'da iş birliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Güner, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da iş-birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir." dedi. ÜÇOK GÖREVDEN ALINDI

CHP ile ittifakı açık bir şekilde savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı.

SON OLARAK DA İBRAHİM ÖZKAN VE 5 MECLİS ÜYESİ

İYİ Parti'deki istifa furyasında son olarak İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesini gördük. İbrahim Özkan, GİK toplantısı öncesinden bu yana iş birliği yapılmasını istedi. İYİ Parti Genel Merkezi, görevden aldı ancak yeniden seçildi. Özkan'ın yeniden seçilmesini sağlayan isimler de dahil 7 kişi ihraç için disipline sevk edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken parti içindeki kaosu körükleyen Ekrem İmamoğlu, İbrahim Özkan'ı aradı. Özkan ve beraberindeki 5 üye (Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık, Bora Kılıç) ihraç kararını beklemeden iş birliği yapılmadığı gerekçesiyle istifa etti.

AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

"Ekrem İmamoğlu'nu destekleyelim" diyen İbrahim Özkan ve diğer 5 üyenin istifasının ardından bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan haberlerimizi doğrulayan bir açıklama geldi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "İYİ Parti hakkında yorum yapamam. Bu onların iç meselesi. Orada bir kavga bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Ben de uyandırdığı his bu. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı. "BENİM KULAĞIM KÖTÜ SÖZLERİ DUYMAZ"

Ekrem İmamoğlu kendisine İYİ Partili isimlerden "CHP'nin eş genel başkanı" benzetmesi yapıldığına yönelik gelen soruya "Benim kulağım kötü sözleri hiç duymuyor" diyerek geçiştirdi. Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! OPERASYON SİYASETİ



İbrahim Özkan ve 5 üyenin istifasının ardından CHP'nin İYİ Parti'deki eline dikkat çeken İYİ Part Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis üyemizi arıyor. Diyor ki, "biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin. CHP'li bir ismin adını vererek "size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen" diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir" ifadelerini kullandı.

