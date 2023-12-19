Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: "Korkaklar" | CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti

İKİSİ DE KORKAK
Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldı.
Genel seçimler öncesi 6'lı terör koalisyonunda sırf seçimleri kazanmak için her şeye evet dediğini itiraf eden Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun korktukları için aday olmadıklarını ifade etti. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın." dedi.
AKŞENER'E SALLADI: HADDİNİ AŞMA
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kurtköy'de katıldığı programda isim vermeden Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği operasyonu inkar eden İmamoğlu, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar." diyerek Akşener'i hedef aldı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar.
İyi Parti'yi karıştırdığı halde mağduru oynamaya devam eden İmamoğlu, 2028 planları için, "Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Kötü sözleri kulaklarım hiç duymuyor, herkese tavsiye ederim" diyerek Akşener'i işaret etti.
OPERASYONU İNKAR ETTİ
İyi Parti'ye yaptığı operasyonu inkar etmeye kalkan İmamoğlu, "İftiralara gözümüzü, kulağımızı kapatacağız çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Hiç umrumuzda değil." diyerek kendini savundu.
ELİM İYİ PARTİ'DE İTİRAFI
"Bizim kervanımız aynı duruyor" diyen İmamoğlu, Akşener'e karşı başlattığı operasyonu doğrularcasına, "Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız, tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek, elimizi tutan tutar tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden oldu.