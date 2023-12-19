Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: "Korkaklar" | CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti

İYİ Parti'den istifa eden ve İmamoğlu ile pazarlık yaptıklarını ve bundan partinin tüm organlarının haberi olduğunu belirterek, "Genel merkezin bilgisi var. Bu görüşmeleri Buğra Kavuncu, Şükrü Kuleyin biliyordu. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi" diyen İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddia eden Özkan, "Bana böyle bir yetki verilmedi ama kapı arkası diplomasisinde yetki alınmaz." diyerek kendisiyle çelişti.