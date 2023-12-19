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Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: "Korkaklar" | CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti

Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği istifa sürecinin ardından İyi Parti'ye operasyon çekildiğini belirten ve bunu bir savaş olarak nitelendiren Meral Akşener, geçtiğimiz seçimlerde aday olması için ikna etmeye çalıştığı İmamoğlu'na zehir zemberek sözlerle sert tepki gösterdi. Akşener, "Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi." dedi. Akşener'in ardından Kurtköy'deki programda konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise adeta kumpası itiraf etti. Akşener'e "haddini aşma" diyen İmamoğlu, "Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden oldu.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 16:47 Güncelleme 19 Aralık 2023, 17:06
Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: Korkaklar | CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti

İYİ Parti'den istifa eden ve İmamoğlu ile pazarlık yaptıklarını ve bundan partinin tüm organlarının haberi olduğunu belirterek, "Genel merkezin bilgisi var. Bu görüşmeleri Buğra Kavuncu, Şükrü Kuleyin biliyordu. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi" diyen İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerden genel merkezin bilgisi olduğunu iddia eden Özkan, "Bana böyle bir yetki verilmedi ama kapı arkası diplomasisinde yetki alınmaz." diyerek kendisiyle çelişti.

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"PARTİMİZE YÖNELİK KURUMSAL BİR OPERASYON"

Özkan'ın sözlerine Uşak'ta katıldığı programda sert tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:

"Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."


TAKVİM.COM.TR YAZDI AKŞENER BALTALARI ÇIKARDI

Takvim.com.tr'nin yazdığı operasyonu doğrulayan sözlerle CHP'li İmamoğlu ve partiden istifa edenlere karşı savaş başlatan Akşener, genel seçimler öncesi yaşanan süreçle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İKİSİ DE KORKAK

Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldı.

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Genel seçimler öncesi 6'lı terör koalisyonunda sırf seçimleri kazanmak için her şeye evet dediğini itiraf eden Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun korktukları için aday olmadıklarını ifade etti. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın." dedi.



AKŞENER'E SALLADI: HADDİNİ AŞMA

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kurtköy'de katıldığı programda isim vermeden Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği operasyonu inkar eden İmamoğlu, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar." diyerek Akşener'i hedef aldı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar.





İyi Parti'yi karıştırdığı halde mağduru oynamaya devam eden İmamoğlu, 2028 planları için, "Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Kötü sözleri kulaklarım hiç duymuyor, herkese tavsiye ederim" diyerek Akşener'i işaret etti.


OPERASYONU İNKAR ETTİ

İyi Parti'ye yaptığı operasyonu inkar etmeye kalkan İmamoğlu, "İftiralara gözümüzü, kulağımızı kapatacağız çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Hiç umrumuzda değil." diyerek kendini savundu.

🚨 İmamoğlu'ndan Akşener'e: ''Haddini aşıyor'' 🔥



ELİM İYİ PARTİ'DE İTİRAFI

"Bizim kervanımız aynı duruyor" diyen İmamoğlu, Akşener'e karşı başlattığı operasyonu doğrularcasına, "Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız, tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek, elimizi tutan tutar tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden oldu.

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