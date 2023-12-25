CHP’nin kirli terör geçmişi! Siyasi ayak HDP/DEM ile ortaklık Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirveye çıktı: Parti tarihinde kara bir leke

CHP'NİN YENİ YÖNETİMİ DEM'E TESLİM OLDU



Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Ne yazık ki bizde böyle olmuyor. Artık tahammül sınırlarını zorlasa da PKK'nın siyasi ayağı DEM'in farklı bir tavır koymasını kimse beklemiyor. Ama şaşırtıcı olan Cumhuriyeti kuran parti CHP'nin yeni yönetiminin DEM'le neredeyse bire bir örtüşen bir tavır alması. Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde adı konmasa da "oy için" CHP'nin savrulduğu, pazarlık yaptığı görüldü ama bu kadar açık ve pervasız bir biçimde DEM'le bütünleşeceği kimsenin aklına gelmezdi." ifadelerini kullandı.



İşte Övür'ün "CHP kendi ayağına sıkıyor" başlıklı 25 Aralık tarihli yazısı:



Ortada çok ciddi ve hedefi faklı bir terör saldırısı var... PKK'nın boyunu aşan, Türkiye'nin bölgesel hesaplarını bozmaya çalışan, Irak'a daha da istikrarsızlaştıran bir saldırı bu. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, böyle bir terör saldırısı karşısında bütün partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları topyekun harekete geçer ve ortak tavır alır.



Ne yazık ki bizde böyle olmuyor. Artık tahammül sınırlarını zorlasa da PKK'nın siyasi ayağı DEM'in farklı bir tavır koymasını kimse beklemiyor.

Ama şaşırtıcı olan Cumhuriyeti kuran parti CHP'nin yeni yönetiminin DEM'le neredeyse bire bir örtüşen bir tavır alması. Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde adı konmasa da "oy için" CHP'nin savrulduğu, pazarlık yaptığı görüldü ama bu kadar açık ve pervasız bir biçimde DEM'le bütünleşeceği kimsenin aklına gelmezdi.





Düşünsenize Meclis'te grubu bulunan 4 parti AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi PKK terörünü kınayan ortak bir bildiriye imza atıyor ama CHP atmıyor. CHP Grup Başkanvekili "zıp zıp" Ali Mahir Başarır şöyle bir gerekçeye sığınıyor:



"CHP bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. Ne CHP ne DEM ne AKP ne de bir başka parti bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda." Mantığa bakar mısınız? Ne yazık ki CHP'yi terör karşısında kimse ortaklaşmak zorunda değil diyen bir akıl yönetiyor. Güya sosyal demokrat parti olacaklar. Dönüp, İspanya'da Sosyalist Parti'yle muhafazakar Halkçı Parti'nin, hatta Bask milliyetçi partilerinin bir belediye meclis üyesinin ETA tarafından öldürülmesi karşısında nasıl yanyana geldiklerine bir baksın. Bundan utanırlar mı bilemem ama CHP esasında kendi ayağına sıkıyor. Küçük siyasi hesaplar ve İmamoğlu'nun siyasi aktör olması uğruna CHP'yi kimliksiz hale getiriyorlar. CHP'Yİ PKK'NIN VAGONU YAPTILAR Daha önce PKK'yı kınamak için ilk sırada yer alan CHP'nin son yıllarda terörün siyasi ayağı HDP/DEM Partisi'nin vagonu haline geldiğini yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise, "CHP en ön safta yerini alırdı. Bu adeta CHP'nin tarihi bir misyonuydu. Ta ki Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar. Kılıçdaroğlu ne zaman ki HDP'nin peşine takıldı, CHP başından beri en güçlü desteği verdiği Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu verdi. Eğer CHP ve HDP'nin istediği olsa 90'lı yıllardan bu yana Irak'ın içlerinde oluşturduğumuz kalıcı ve geçici üsleri, Suriye'de şehitler vererek Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekâtıyla oluşturduğumuz tampon bölgeleri boşaltmak zorunda kalacaktık. ABD, buralara PKK'yı yerleştirecekti." dedi.

KANDİL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMİŞTİ Kandil'in Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirten Selvi, "Bu kara leke CHP'nin siciline işlendi. Kılıçdaroğlu bunun mükafatını cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP desteğini sağlayarak aldı. Kandil'deki terör baronları Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürüttü. Ama bu millet, Kılıçdaroğlu ile Kandil arasındaki bir işbirliğinden kuşkulandı. Kılıçdaroğlu seçilirse ülkeyi bunlara peşkeş çeker dedi, oy vermedi. Kılıçdaroğlu seçimi büyük ölçüde PKK ile kurduğu ilişki yüzünden kazanamadı." ifadelerini kullandı. TARİHTE İLK KEZ OLUYOR: CHP ORTAK BİLDİRİDE YER ALMADI Özgür Özel'in bu durumu daha da ileti götürdüğüne dikkat çeken Selvi, bu durumun CHP tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti katılmadı bir de PKK lokomotifinin peşine takılan Özgür Özel'in CHP'si katılmadı. Bu CHP tarihinde ilk kez oluyor. CHP'den Grup Başkanvekilliği ve Meclis Başkanvekilliği yapan Akif Hamzaçebi bu duruma isyan etti. Gece yarısı, "CHP Grubu bu bildirileri daima imzalamıştır. Ama (Bir bakalım, bilgi alalım' türünden cümleler bu bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçeleri olamaz" diye tweet attı. Efendim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'e bilgi versinmiş... Elbette ki doğru bir talep. Milli Savunma Bakanı, Meclis'e bilgi vermeli. Ama o sırada Yaşar Güler, Harekât Merkezi'nde PKK'ya yönelik operasyonu yönetiyor. Diğer yandan da şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor. Çatışma durumu devam ediyor. Sen imzanı koy, bu talebinde ısrar et. Ben de seni destekleyeyim. Ortak bildiriye imza atmayıp PKK'nın siyasi uzantısı ile aynı safta yer alan CHP, sonra kendisi bir bildiri yayınladı."

"21 satır ve 205 kelimeden oluşan bildirinin tek bir yerinde dahi PKK terör örgütü geçmiyor. PKK'ya PKK diyemeyen bir bildiri. Bu ayıp CHP'ye yeter. Bu ayıp Özgür Özel'e yeter. Manisa'daki şehit cenazesinde yuhalandı, protesto edildi. Peki Özgür Özel bundan sonra şehit cenazelerine nasıl gidecek? Fotoğrafını paylaştığı Manisalı şehidimiz Enes Budak'ın ailesinin yüzüne nasıl bakacak? " dedi.