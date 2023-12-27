İşte şehit Kemal Aslan’ın babasıyla yaptığı son konuşma: Burada sis var. Havalar düzelsin söz verdiler izne gönderecekler





''ALLAH ONDAN RAZI OLSUN, EN AZINDAN ŞEHİT BABASI OLDUM, HAİN BABASI DEĞİLİM''

Şehit oğlu ile son konuşmasını anlatan Mehmet Aslan, ''Şehidimiz ile en son konuşmamız, aynı gün oldu. Saat 14.00 civarında konuştuk. Beni görüntülü aradı. Ne yapıyorsun diye sorduğumda, 'Bugün burada yağmur ve sis var' dedi.