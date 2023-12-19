Organize suç örgütlerine KAFES-21 operasyonu: 2’si kırmızı bültenle aranan 3 elebaşı yakalandı

🟥 2️⃣'si Kırmızı Bülten, 1️⃣'i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3️⃣ Organize Suç Örgütü Elebaşı Alanya ve İstanbul 'da düzenlenen KAFES-21 OPERASYONLARIYLA YAKALANDILAR. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile… pic.twitter.com/JFUW1AdlOw

UYUŞTURUCUYU AVRUPA ÜLKELERİNE SEVK EDEN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞI



Uluslararası organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve çetelere nefes aldırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, emniyet güçlerince Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan Thomas Josef Konrad'ın kırmızı bültenle arandığını, Polonya'da uyuşturucu ticareti yaptığını, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı olduğunu kaydetti.