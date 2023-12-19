Organize suç örgütlerine KAFES-21 operasyonu: 2’si kırmızı bültenle aranan 3 elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan, 1'i difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan 3 suç örgütü elebaşının yakalandığını bildirdi.
🟥 2️⃣'si Kırmızı Bülten, 1️⃣'i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3️⃣ Organize Suç Örgütü Elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen KAFES-21 OPERASYONLARIYLA YAKALANDILAR.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 19, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile… pic.twitter.com/JFUW1AdlOw
İşte Yerlikaya'nın açıklaması:
🟥 2️⃣'si Kırmızı Bülten, 1️⃣'i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3️⃣ Organize Suç Örgütü Elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen KAFES-21 OPERASYONLARIYLA YAKALANDILAR.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonu'nda söz konusu şüphelilerin yakalandığını belirtti.