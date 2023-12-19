CHP’li Tolgahan Erdoğan ifşaladı! HALK TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun FETÖ ile bağı deşifre oldu

"HİÇBİR YETKİSİ YOK" Cafer Mahiroğlu 'nun, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 1989 tarihli kararıyla Özdemir olan soyadını Mahiroğlu olarak değiştirdiğini belirten Erdoğan, " Halk TV'nin gerçek sahibinin ismi Süleyman Özen.Hollanda'da Spijkenisse'de yaşayan Özen, Dordrecht şehrinde 2005'ten beri bir kafe işletiyor. Hatta dönerleri çok meşhur. Şirketin tek sahibi olan Süleyman Özen, Cafer Mahiroğlu'nun eniştesi. Ayrıca ikinci eşinden baldızı Armağan Küçük hanımefendi YK Başkan vekili. Özetle Cafer Özdemir'in hiçbir yetkisi yok" dedi.



2019 YILINDA BATMIŞTI

İngiltere'de 'Select' isimli bir tekstil markasıyla bilinen Cafer Özdemir'in üzerine kayıtlı 3 şirket olduğunu ve bunların kayyum sürecinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Select markası geçtiğimiz yıllarda 18 şubesini kapattı. O yıllarda Cafer Özdemir çok ilginç biriyle tanıştı. İsmi; Elias Solomou. Ve bu kişiyle birlikte Caferelia adlı bir şirket kurdu. Bu kişi üzerine yurt dışında çok fazla kişiyle görüştüm ve ilginç bulgulara rastladım. Elias Salomou sürecine döneceğim, ama öncesinde bazı önemli noktalara temas etmem gerekiyor. Cafer Özdemir (Mahiroğlu) 2018 yılında CVA'ya başvurdu. Bu şu anlama geliyor; "Company Voluntary Arrangement" yani şirketine kayyum atandı. 2019 Yılında süreç bitti. Ama Cafer Özdemir şube kapatmaya devam etti. Ayrıca bir diğer şirketi Rocaf Limited borç batağında (tekstil şirketi). Yani 2019 Yılında Cafer Özdemir dibe vurmuştu. Batmıştı" ifadelerini kullandı.