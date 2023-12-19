CHP’li Tolgahan Erdoğan ifşaladı! HALK TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun FETÖ ile bağı deşifre oldu

"CEBİNDE SİGARA PARASI DAHİ YOKTUR"
2017 yılında Güney Afrikalı Naspers'ten Markafoni'yi 15 milyon dolara satın aldığını belirten Erdoğan, "Hatta daha fazla yatırım yapacaktı. Ama siteyi kapattı. Sırasıyla Select, Rocaf limited derken, İngilterede şirketlerine kayyum atanmış; batık bir iş adamı Cafer Özdemir (Mahiroğlu) en sonunda Elias Solomou ile tanışır ve Caferelium adlı emlak şirketini kurar. Bu 3 şirket Elias Solomou'nun ortağı olduğu şirketler.
Bunlardan Caferelia adlı emlak şirketinde Cafer Mahiroğlu ile ortak olur ve sözde emlak işi yapmaya başlarlar. Şimdi gelelim kritik noktaya, Elias Solomou ile ortak olan Mahir o tarihlerde batmış, şirketlerine kayyum atanmış, Select ve Rocaf adlı şirketleri bitik durumdadır. Cebinde sigara parası dahi yoktur" dedi.
FETÖ'NÜN YAYIN ORGANINA REKLAM VERMİŞ
Erdoğan, Cafer Mahiroğlu'nun, FETÖ'nün İngiltere'deki en güçlü yayın organı BizNet'e iki şirketinin reklamını verdiği süreci ise şöyle anlattı:
"Şimdi size, SETA'nın FETÖ İngiltere yapılanmasına dair raporundan bir bölümü paylaşmak istiyorum. Rapor uzun ben sadece ilgili bölümü paylaşacağım. Cafer Mahiroğlu Select'i henüz batırmamışken, FETÖ'nün İngiltere'deki en güçlü yayın organı BizNet (BN) idi.
Bu, SETA raporu ile sabittir. BizNet, FETÖ'nün İngiltere'deki örgütlenmesinin en kritik aracıydı. Bu dergi, FETÖ'cüler tarafından dağıtılıyor, FETÖ'cüler tarafından finanse ediliyordu. Ve FETÖ ilişkileri herkes tarafından biliniyordu. BN (BizNet) ülkemizdeki FETÖ davalarında İngiltere örgütlenmesindeki en önemli araç olduğu tüm kayıtlarda mevcuttur.
Şimdi gelelim BizNet'in reklam verenlerine. Bir anda karşımıza Select çıktı. FETÖ'nün SETA raporunda yer alan İngiltere örgütlenmesi için çıkarttığı BizNet (BN) adlı dergide, Select ve Armadi markalarını görüyoruz."