Ekrem İmamoğlu’nun tavşan adayı Özgür Özel FETÖ tarafından bakın nasıl parlatılmış! İtirafçı ifadelerinde Özgür Özel!

KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN Özgür Özel 'in kızı İpek Özel'in FETÖ 'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji 'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi. O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var. FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu. Okuldan yetişen Harp Okulu mezunlarının örgüte "bağlılık yemini" ettiği ve "himmet sözü" verdiği belirtilen bu gizli odada, daha sonra terörist elebaşının söz konusu alçılan elini öpüp başlarına koydukları bilinmektedir. Tavanındaki işlemeleri Siyon yıldızına benzetilen odadaki oturma düzeninin de mason localarını andırdığı yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Yamanlar Koleji eğitim kurumu içerisinde ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün Ege Bölge imamı Bekir Baz'ın da katılımıyla gizli toplantılarının gerçekleştirildiği, 17-25 Aralık girişimleri de dahil birçok planın burada hazırlandığı, önemli kararların yine burada alındığı bilinmektedir.

Ayrıca yapılan operasyon neticesinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle el konulan eski Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında, Deniz Kuvvetleri'ne ait olduğu sanılan tören kılıçları da bulunmuş, cami ile yemekhane arasında gizli bir tünel olduğu da tespit edilmiştir.