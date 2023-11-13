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Son dakika: Ankara'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 08:58 Güncelleme 13 Kasım 2023, 09:30
Son dakika: Ankara’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

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