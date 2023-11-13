Son dakika: İstanbul’da yağmur trafiği! Trafik yoğunluğu yüzde 74 oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak ve haftanın ilk iş günü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentin birçok yerinde etkisini gösteren yağış ve haftanın ilk gününde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk meydana geldi.

Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.

Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Kavşağı-Topkapı Kavşağı arasında her iki yönde trafik yavaş seyrediyor.