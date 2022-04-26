CHP'li Özgür Özel hadsizlikte sınır tanımıyor! Başkan Erdoğan'a ettiği tehditleri savundu: "Gurur duyuyorum"

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN HADSİZ SÖZLER!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TEHDİT ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarına da devam etti.
CHP yandaşı HALK TV'nin canlı yayınına konuk olan Özgür Özel, Erdoğan'ı tehdit ettiğini itiraf ederek milli iradeye saygı duymadığını bu durumdan da gurur duyduğunu yineledi.