Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2022 23:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2022 23:18
    ABONE OL

    CHP'li Özgür Özel hadsizlikte sınır tanımıyor! Başkan Erdoğan'a ettiği tehditleri savundu: "Gurur duyuyorum"

    Gezi Parkı davasında çıkan kararla birlikte Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, haddini aşan skandal ifadeler kullanarak Erdoğan'ı tehdit etti. Bu durum büyük tepkiyle karşılanırken Özel, Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarına da devam etti. Yandaş HALK TV'nin canlı yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili, hadsizlikte zirve yaparak "Ben dün Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiysem, beni tehdit olarak algılıyorsa gurur duyarım kendimle" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Özgür Özel hadsizlikte sınır tanımıyor!

    15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.



    Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu.



    ÖZGÜR ÖZEL'DEN HADSİZ SÖZLER!
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." şeklinde skandal ifadeler kullandı.



    TEHDİT ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarına da devam etti.

    CHP yandaşı HALK TV'nin canlı yayınına konuk olan Özgür Özel, Erdoğan'ı tehdit ettiğini itiraf ederek milli iradeye saygı duymadığını bu durumdan da gurur duyduğunu yineledi.




        HADSİZLİKTE ZİRVE: "GURUR DUYUYORUM"
        Özel, "Ben dün AK Parti'yi rahatsız edebildiysem, Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiysem, beni tehdit olarak algılıyorsa gurur duyarım kendimle de partimle de" ifadelerini kullandı.



        CHP'DEN HAKİM VE SAVCILARA TEHDİT
        'Ermeni soykırımı' skandalıyla tepki çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Gezi davası sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu.

        Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" dedi.



        "HESABINI SORMAYANIN YÜREĞİ KURUSUN"
        CHP' İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Gezi Davası… Yazamıyorum… Size hesabını sormayanın yüreği kurusun…" şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

            BAKAN BOZDAĞ'DAN SERT TEPKİ: HERKES HADDİNİ BİLMELİ
            CHP'lilerin kendini bilmez açıklamaları büyük ses getirirken konuya ilişkin hükümetten de peş peşe tepkiler geldi.

            Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı davası sonrasında tehditlerini sıralayan Özgür Özel'e ve diğer CHP'li isimlere sert tepki gösterdi.

            Bakan Bozdağ, "Herkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Suriye’nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
            Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel hadsizlikte sınır tanımıyor! Başkan Erdoğan'a ettiği tehditleri savundu: "Gurur duyuyorum"
                SON DAKİKA