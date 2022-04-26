CHP'li Özgür Özel hadsizlikte sınır tanımıyor! Başkan Erdoğan'a ettiği tehditleri savundu: "Gurur duyuyorum"





TEHDİT ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarına da devam etti.



CHP yandaşı HALK TV'nin canlı yayınına konuk olan Özgür Özel, Erdoğan'ı tehdit ettiğini itiraf ederek milli iradeye saygı duymadığını bu durumdan da gurur duyduğunu yineledi.