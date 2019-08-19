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  • 19.08.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 11:18

'nın başını ezdikçe 'den ses geliyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, terör bağlantıları tespit edilen Başkanı , Başkanı , Başkanı görevlerinden alındı. Terör bağlantılı kişilerin görevden alınmasına ise ilk tepki her zamanki gibi 'den koltuk değneği 'den geldi. Her fırsatta terör örgütlerini koruyup kollayan, elebaşlarına yapılan operasyonlara karşı çıkan , hükümeti darbecilikle suçladı.

PKK'nın başını ezdikçe Özgür Özel'den ses geliyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, Başkanı , Başkanı , Başkanı görevlerinden alındı.

Uzaklaştırmaların ardından Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

ÖZGÜR ÖZEL TERÖR DESTEKÇİLERİNİN AVUKATLIĞINA SOYUNDU
Her fırsatta terör destekçilerine koltuk değneği olan Grup Başkanvekili , bu kez de boş durmadı. Özel, terör destekçilerinin görevden alınmasından rahatsız olarak "Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir faşisttir!" ifadelerini kullandı.

BU İLK İCRAATI DEĞİL!
Özgür Özel'in terör bağlantıları tespit edilen 3 belediye başkanının görevden alınmasından rahatsız olması ilk skandalı değil. Özel, Kandil'e yapılacak operasyona karşı çıkmış, "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" diyerek sözde liderlerine kol kanat germişti.

ŞEHİT CENAZESİNDE PİŞKİNCE SIRITTI
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in, herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden olmuştu.

"HDP İLE GÖNÜL İTTİFAKI VAR"
Özel'in ve PKK avukatlığı boşuna değil! HDP ile yerel lerde ittifak tartışmalarına yanıt veren Özel, "İttifak telaşımız yok. Ama gönül ittifakı dediğimiz şey var ya. Seçmen oy vermek isterse nasıl verme diyeceğiz. O yüzden bizim ittifakımız gönül ittifakı. İttifak telaşında olanlar kaybettirmeye çalışıyor. Biz kazan kazan politikası ile hareket edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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