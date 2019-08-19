PKK'nın başını ezdikçe Özgür Özel'den ses geliyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alındı.

Uzaklaştırmaların ardından Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.





ÖZGÜR ÖZEL TERÖR DESTEKÇİLERİNİN AVUKATLIĞINA SOYUNDU

Her fırsatta terör destekçilerine koltuk değneği olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu kez de boş durmadı. Özel, terör destekçilerinin görevden alınmasından rahatsız olarak "Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir faşisttir!" ifadelerini kullandı.





BU İLK İCRAATI DEĞİL!

Özgür Özel'in terör bağlantıları tespit edilen 3 belediye başkanının görevden alınmasından rahatsız olması ilk skandalı değil. Özel, Kandil'e yapılacak operasyona karşı çıkmış, "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" diyerek PKK sözde liderlerine kol kanat germişti.



ŞEHİT CENAZESİNDE PİŞKİNCE SIRITTI

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in, herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden olmuştu.

"HDP İLE GÖNÜL İTTİFAKI VAR"

Özel'in HDP ve PKK avukatlığı boşuna değil! HDP ile yerel seçimlerde ittifak tartışmalarına yanıt veren Özel, "İttifak telaşımız yok. Ama gönül ittifakı dediğimiz şey var ya. Seçmen oy vermek isterse nasıl verme diyeceğiz. O yüzden bizim ittifakımız gönül ittifakı. İttifak telaşında olanlar kaybettirmeye çalışıyor. Biz kazan kazan politikası ile hareket edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



