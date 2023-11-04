PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin yeni genel başkanı Özür Özel'i sosyal medyadan tebrik eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdular: Aciz biri

CHP'de dananın kuyrupu koptı 13 yıl sonra koltuğuna veda eden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tavşana dayı Özgür Özel'e boyun eğdi. Seçim sonuçları açıklamandan önce salonu terk eden Kılıçdaroğlu, sonuçların açıklamasının ardından Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti. Tebrik paylaşımının altına yorum yapan CHP'liler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 03:58 Güncelleme 05 Kasım 2023, 04:10
CHP’nin yeni genel başkanı Özür Özel’i sosyal medyadan tebrik eden Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdular: Aciz biri

CHP'de kavga ve kaos gölgesinde geçen kurultayda sonuçlar belli oldu. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde mağlup ederek CHP'nin yeni genel başkanı oldu.



İLK İKİ OY İLE İKİNCİ TURA KALDI
Kıran kırana geçen seçimlerde ilk turda salt çoğunluk elde edilemedi. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

Ekremcilerden büyük baskı! İlk turda tavşan aday Özgür Özele boyun eğen Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor iddiası

EKREMCİLER OPERASYON DÜĞMESİNE BASTI
İkinci tur oylamasında Ekremciler operasyon düğmesine bastı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden çekileceği iddiasını ortaya attılar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda da oyunu kullandı.



SALONU TERK ETTİ
İkinci tur oylamasının sona ermesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları açıklamadan salonu terk etti.

Tavşan aday koltuğa zıpladı! Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayının ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi


TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI
İkinci tur oylamasının ardından seçim sonuçları belli oldu. Tavşan aday Özgür Özel 812 oy alarak genel başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.



SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ
Seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özeli sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" sözleriyle tebrik etti.



YERDEN YERE VURDULAR
Tebrik paylaşımının altına yorum yapan CHP'liler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

İşte o yorumlardan bazıları:




"Koltuk sevdan için 80 milyonun kaderiyle oynadın, başarısızlığınla ülkenin yol haritasını değiştirdin, onurlu bir istifa beklerken herkesi şoke ettin ve hak ettiğin şekilde tarih oldun. Hoşçakal 'demokrat' dede."



"Kazandığın savaş yok kral"



"Demokrat dedem şimdi baktımda bir senede 4 seçim kaybederek ismini tüm Türk milletinin kalbine kazıdın"



Buradan mı veda ediyorsunuz? Salonda neden yoksunuz?


"Hangi onurla neyi taşıdınız.? Bir projeydiniz hepsi bu"




"Onurlu bir istifayla değil de altı ayda kaybettiğin dört seçimle anılacaksın. Bir daha adını duymak istemiyoruz."



"Çıkıpta yeni başkanın elini tutup tebrik etmekten aciz biri. Hiç te demokrat bir duruş değil."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel’i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor
SON DAKİKA