



YERDEN YERE VURDULAR

Tebrik paylaşımının altına yorum yapan CHP'liler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.



İşte o yorumlardan bazıları:







"Koltuk sevdan için 80 milyonun kaderiyle oynadın, başarısızlığınla ülkenin yol haritasını değiştirdin, onurlu bir istifa beklerken herkesi şoke ettin ve hak ettiğin şekilde tarih oldun. Hoşçakal 'demokrat' dede."







"Kazandığın savaş yok kral"







"Demokrat dedem şimdi baktımda bir senede 4 seçim kaybederek ismini tüm Türk milletinin kalbine kazıdın"







Buradan mı veda ediyorsunuz? Salonda neden yoksunuz?





"Hangi onurla neyi taşıdınız.? Bir projeydiniz hepsi bu"









"Onurlu bir istifayla değil de altı ayda kaybettiğin dört seçimle anılacaksın. Bir daha adını duymak istemiyoruz."







"Çıkıpta yeni başkanın elini tutup tebrik etmekten aciz biri. Hiç te demokrat bir duruş değil."