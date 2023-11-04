CHP'de kavga ve kaos gölgesinde geçen kurultayda sonuçlar belli oldu. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde mağlup ederek CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
CHP'de kavga ve kaos gölgesinde geçen kurultayda sonuçlar belli oldu. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde mağlup ederek CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
İLK İKİ OY İLE İKİNCİ TURA KALDI
Kıran kırana geçen seçimlerde ilk turda salt çoğunluk elde edilemedi. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.
EKREMCİLER OPERASYON DÜĞMESİNE BASTI
İkinci tur oylamasında Ekremciler operasyon düğmesine bastı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden çekileceği iddiasını ortaya attılar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda da oyunu kullandı.
SALONU TERK ETTİ
İkinci tur oylamasının sona ermesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları açıklamadan salonu terk etti.
TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI
İkinci tur oylamasının ardından seçim sonuçları belli oldu. Tavşan aday Özgür Özel 812 oy alarak genel başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ
Seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özeli sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" sözleriyle tebrik etti.
YERDEN YERE VURDULAR
Tebrik paylaşımının altına yorum yapan CHP'liler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
İşte o yorumlardan bazıları:
"Koltuk sevdan için 80 milyonun kaderiyle oynadın, başarısızlığınla ülkenin yol haritasını değiştirdin, onurlu bir istifa beklerken herkesi şoke ettin ve hak ettiğin şekilde tarih oldun. Hoşçakal 'demokrat' dede."
"Kazandığın savaş yok kral"
"Demokrat dedem şimdi baktımda bir senede 4 seçim kaybederek ismini tüm Türk milletinin kalbine kazıdın"
Buradan mı veda ediyorsunuz? Salonda neden yoksunuz?
"Hangi onurla neyi taşıdınız.? Bir projeydiniz hepsi bu"
"Onurlu bir istifayla değil de altı ayda kaybettiğin dört seçimle anılacaksın. Bir daha adını duymak istemiyoruz."
"Çıkıpta yeni başkanın elini tutup tebrik etmekten aciz biri. Hiç te demokrat bir duruş değil."