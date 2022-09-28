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    • 28.09.2022 19:47
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    • 28.09.2022 19:58
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    Terörist Dilşah Ercan'a 'gazeteci' sıfatıyla kalkan olan CHP'li Özgür Özel'den milli medyaya alçak tehdit: Bugün değilse yarın

    Mrersin'deki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan’ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ortaya çıkmış, sonrasında da CHP'den rezaleti aklamak için "Nereden bilelim terörist olduğunu" şeklinde skandal bir açıklama gelmişti. Bu rezaletin etkileri sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teröristin CHP'nin raporunda yer aldığını haberleştiren gazetecileri ve medya yöneticilerini tehdit etti. Özel, "Bugün değilse bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın yapılacak." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li Özgür Özel’den milli medyaya alçak tehdit

    Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen alçak saldırıda bir polis memuru şehit oldu.

    Saldırı sonrası CHP'li Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması tekrar gündeme gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı basın toplantısıyla duyurulan raporda, polisimizi şehit eden teröristin de yer aldığı ortaya çıktı.


    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda içerisinde polisimizi şehit eden Dilşah Ercan'ın da yer aldığı rapor üzerinden "20'ye yakın gazeteciyi neden tutukluyorsunuz" sözlerini sarf etmişti.

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    ÜÇ CHP'Lİ VEKİLİN DE İMZASI VAR
    Teröriste 'gazeteci' madalyasının takıldığı skandal rapor, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanmıştı.



    SKANDAL SAVUNMA: NEREDEN BİLELİM TERÖRİST OLDUĞUNU
    Teröristin CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığının ortaya çıkmasının ardından CHP'li Özgür Özel, "Nereden bilelim terörist olduğunu" ifadelerini kullanarak kendilerini aklamaya çalıştı.

    KENDİLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI: HDPKK'LI DEMİRTAŞ'A MADALYA TAKTI
    Özel raporun 2012 yılında hazırlandığını belirterek, "Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Yıllar sonra bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var" ifadelerini kullandı.

    Şehidimiz kanı kurumadan skandal ifadelerle HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı savunan Özel Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekleyerek, "Yattığı her gün Demirtaş'ın nişanesidir." dedi.


        Mersin'de kahraman polisimiz Sedat Gezer'i alçakça şehit eden terörist Dilşah Ercan'ı yıllar önce 'gazeteci' olarak masumlaştıran, sonrasında da kendilerini aklama girişimine soyunan CHP'nin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı.



        GAZETE VE TELEVİZYONLARI TEHDİT ETTİ
        Bu rezaletin etkileri sürerken CHP'li Özgür Özel, olayı haberleştiren gazete, televizyon ve diğer haber mecralarını tehdit etti.

        Gazetelerin manşetlerini incelediklerini ifade eden Özel, "Bugünkü gazetelerin manşetleri... Huyumuz değil ama yapacağız. Genel merkezimiz tarafından, bir terör örgütünün mensubu bir teröristi CHP'nin gazetecisi olarak gösteren o manşeti atanlar, o gazeteler ve bütün sorumluları, bu konu hakkında televizyonda konuşanlar hakkında takır takır takır suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca tazminat davası açacağız" şeklinde konuştu.

        MEDYAYA VE GAZETECİLERE AÇIK AÇIK GÖZDAĞI: "SEÇİMDEN SONRA HESAP SORACAĞIZ" MESAJI
        CHP Grup Başkanvekili, "Bugün değilse bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın yapılacak" ifadelerini kullanarak iktidara gelirlerse hesap soracaklarını açık açık ilan etti.



        TAKVİM, CHP LİSTESİNDEKİ HAİNİ MANŞETTEN DUYURDU
        Takvim Gazetesi, 28 Eylül 2022 tarihli manşetinde Mersin'deki hain saldırıya yer vermiş TERÖR'LİST' başlığıyla PKK'lı kalleş Dilşah Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığına dikkat çekmişti.
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