Terörist Dilşah Ercan'a 'gazeteci' sıfatıyla kalkan olan CHP'li Özgür Özel'den milli medyaya alçak tehdit: Bugün değilse yarın





GAZETE VE TELEVİZYONLARI TEHDİT ETTİ

Bu rezaletin etkileri sürerken CHP'li Özgür Özel, olayı haberleştiren gazete, televizyon ve diğer haber mecralarını tehdit etti.



Gazetelerin manşetlerini incelediklerini ifade eden Özel, "Bugünkü gazetelerin manşetleri... Huyumuz değil ama yapacağız. Genel merkezimiz tarafından, bir terör örgütünün mensubu bir teröristi CHP'nin gazetecisi olarak gösteren o manşeti atanlar, o gazeteler ve bütün sorumluları, bu konu hakkında televizyonda konuşanlar hakkında takır takır takır suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca tazminat davası açacağız" şeklinde konuştu.



MEDYAYA VE GAZETECİLERE AÇIK AÇIK GÖZDAĞI: "SEÇİMDEN SONRA HESAP SORACAĞIZ" MESAJI

CHP Grup Başkanvekili, "Bugün değilse bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın yapılacak" ifadelerini kullanarak iktidara gelirlerse hesap soracaklarını açık açık ilan etti.