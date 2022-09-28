Terörist Dilşah Ercan'a 'gazeteci' sıfatıyla kalkan olan CHP'li Özgür Özel'den milli medyaya alçak tehdit: Bugün değilse yarın

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen alçak saldırıda bir polis memuru şehit oldu.
Saldırı sonrası CHP'li Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması tekrar gündeme gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı basın toplantısıyla duyurulan raporda, polisimizi şehit eden teröristin de yer aldığı ortaya çıktı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda içerisinde polisimizi şehit eden Dilşah Ercan'ın da yer aldığı rapor üzerinden "20'ye yakın gazeteciyi neden tutukluyorsunuz" sözlerini sarf etmişti.
ÜÇ CHP'Lİ VEKİLİN DE İMZASI VAR
Teröriste 'gazeteci' madalyasının takıldığı skandal rapor, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanmıştı.
SKANDAL SAVUNMA: NEREDEN BİLELİM TERÖRİST OLDUĞUNU
Teröristin CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığının ortaya çıkmasının ardından CHP'li Özgür Özel, "Nereden bilelim terörist olduğunu" ifadelerini kullanarak kendilerini aklamaya çalıştı.
KENDİLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI: HDPKK'LI DEMİRTAŞ'A MADALYA TAKTI
Özel raporun 2012 yılında hazırlandığını belirterek, "Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Yıllar sonra bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var" ifadelerini kullandı.
Şehidimiz kanı kurumadan skandal ifadelerle HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı savunan Özel Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekleyerek, "Yattığı her gün Demirtaş'ın nişanesidir." dedi.