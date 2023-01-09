CHP'li Özgür Özel PKK'nın "özel doktoru" HDP'li Selçuk Mızraklı için Halk TV'de ağıt yaktı: İçimiz yanıyor

HDP'li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, PKK terör örgütü mensubunu ameliyat etmekten 2019 yılında cezaevine gönderildi. Selçuk Mızraklı, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
6'lı masanın gizli ortağı olarak da bilinen HDP'de yaşanan bu olay, CHP'yi yıllar geçse de rahatsız etmeye devam ediyor. Teröristi tedavi etmekten cezaevinde yatan Mızraklı, CHP tarafında büyük üzüntü ile hatırlanıyor.
"İÇİM YANIYOR"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk Tv canlı yayınında, durumu "İçim yanıyor." ifadeleriyle anlattı. HDP'ye yakınlığı ile bilinen Özel, Selçuk Mızraklı'ya destek çıktı.
*PKK'lı teröristleri tedavi ettiği için tutuklanan Selçuk Mızraklı
"10 DİYARBAKIRLIDAN 7'Sİ OY VERDİ"
Özgür Özel, "Ya gerçekten içim acıyor benim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iki sıra yanımızda oturuyordu Selçuk Mızraklı. Çok iyi bir doktor. Milletvekiliydi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiler. 10 Diyarbakırlıdan neredeyse 7'si oy verdi Selçuk Mızraklı'ya. O gün soruşturma açtılar.