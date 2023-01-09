CHP'li Özgür Özel PKK'nın "özel doktoru" HDP'li Selçuk Mızraklı için Halk TV'de ağıt yaktı: İçimiz yanıyor

HDP'li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, PKK terör örgütü mensubunu ameliyat etmekten 2019 yılında cezaevine gönderildi. Selçuk Mızraklı, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

6'lı masanın gizli ortağı olarak da bilinen HDP'de yaşanan bu olay, CHP'yi yıllar geçse de rahatsız etmeye devam ediyor. Teröristi tedavi etmekten cezaevinde yatan Mızraklı, CHP tarafında büyük üzüntü ile hatırlanıyor.