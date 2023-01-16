FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINA DESTEK PAYLAŞIMLARI;

Özgür Özel'in FETÖ tarafından düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sürecinde de FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor.

FETÖ argümanlarıyla hükümeti hedef alan Özel adeta FETÖ propagandası yapmıştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Özel'in FETÖ ile olan temasına ilişkin Hürriyet Yazarı Nedim Şener'den çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Şener'in yazısı şu şekilde;

"Taşlar ağır ağır yerine oturuyor: CHP'li Özgür Özel, TBMM'de 28-29-30 Eylül 2022 günlerinde düzenlediği basın toplantısıyla; bugüne kadar bana FETÖ'cülerin bile atmadığı bir iftirayı atmıştı.

9 Ağustos 2011'de ziyaretime geldiğinde yazması için; "Benim cemaatle, Fetullah Gülen'le bir problemim yok, özellikle yurtdışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim" dediğim yalanını söylemişti. Yüzlerce ziyaretçim oldu, ne ona ne başkasına böyle bir şey söylemedim. FETÖ'cülerden beklerdim ama bir CHP'linin bu kadar basit bir yalana sığınacağı aklıma gelmezdi.