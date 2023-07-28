Cuntacı Ekrem İmamoğlu koltuk savaşında vites artırdı! Kılıçdaroğlu’na güçsüz, partizan ve korkak lider iması!

TOPLUM CHP LİDERİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR!

Ancak İmamoğlu her koldan Kılıçdaroğlu ve yönetimine saldırmaya devam ediyor. Şimdiye kadar kaçamak yanıtlarla, zoom ifşalarıyla, türlü oyunlarla koltukta gözü olduğunu hissettiren İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" açıklaması Kılıçdaroğlu'na açtığı savaşın net göstergesiydi. Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.

MEDYADAN SALDIRIYOR

İmamoğlu'nun CHP koltuğuna geçmek için medya araçlarını çok aktif bir şekilde kullandığı görülüyor. Değişim videosu, değişim sitesi, sosyal medya açıklamalarının ardından şimdi de bir yazı kaleme aldı. Yazısında herkesin de tahmin ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğini kendisine bırakması hakkında çağrı vardı. "PARTİ İÇİ KİMLİK SİYASETİNİN AŞILMASI ZORUNLULUKTUR"

Kılıçdaroğlu'nun yönetim tarzını alenen eleştiren ifadeler kullanan İmamoğlu, "Muhalefet olarak bu değişim talebini ileriye taşıyamadık. Toplumun yenilenme, değişim ve dönüşüm arzusunun gerisinde kaldık. Bir yandan Siyasi Partiler Kanunu'nun demokratikleştirilmesi, diğer yandan da parti içi demokrasi kanallarının açılmasıyla kimlik siyasetinin aşılması bir zorunluluktur" dedi.

"GÜZÇSÜZ VE KORKAK BİR LİDER" Kılıçdaroğlu'nun güçsüz ve cesareti olmayan bir lider olduğunu ima eden İmamoğlu, "Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız. Bunun için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor. Ancak tazelenmiş, cesur ve dönüştürücü bir siyasetle bu karanlık tünelden çıkıp Cumhuriyetimizin kuruluş amacı olan medeniyet sıçramasını gerçekleştirebiliriz. İçinde yaşadığımız zor koşullar birlikte mücadele, ortak akıl ve katılım kadar güçlü liderliği de zorunlu kılıyor. Güçlü liderlik kararlılık, tutarlılık, samimiyet, toplumla duygudaşlık kurma becerisi, toplumun derdini dert edinme hassasiyeti, toplumdaki farklı fikirleri bir bütünlük içinde sentezleme kabiliyeti, toplumsal sorunlar ve farklı pozisyonlara yönelik yüksek duyarlılık gerektirir" diye yazdı.

"DEMOKRATİK LİDER BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDIĞINDA GÖREVİ BIRAKMAYI BİLİR" Kılıçdaroğlu'nu partizan olarak nitelendiren İmamoğlu, seçimlerin kaybedildiğini de hatırlatarak "Aynı zamanda demokratik lider hesap veren, şeffaf, toplum tarafından izlenebilen, denetlenebilen bir kişi olmalıdır. Demokratik lider partisinin ilkelerine bağlı olur ama partizanlık yapmaz. Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir" dedi.

"SABIRSIZLANIYORUM" Yazısında vatandaşa kendisini desteklemeleri konusunda da çağrıda bulunan İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı yaşadıkları bıkkınlık ve hayal kırıklığını bir kenara bırakıp geleceği beraberce kurmak için yeni bir yola çıkmaya davet ediyorum. Türkiye'yi yeniden hayal etmek, ikinci yüzyılımızda yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Savaşın devam edeceğinin de sinyalini veren İmamoğlu, "Bu yolculukta bütünlükçü ve katılımcı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaların ışığında ortaya çıkan ilke ve yaklaşımları yakın zamanda siz yurttaşlarımla paylaşmaya devam edeceğim" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN