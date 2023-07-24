Krize 'zoom'... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel 'paralel CHP toplantısı' sonrası yan yana! Objektiflere yansıyan gerilim

GÖKHAN GÜNAYDIN'A ÇİZİK ATTI

Kılıçdaroğlu'nun bir başka hamlesi ise Zoom cuntası içinde yer alan İmamoğlu'na en yakın isimlerden Gökhan Günaydın'a çizik atmak oldu. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.

İMAMOĞLU'NA AÇIK MESAJ: YASAK ÖZGÜR ÖZEL'İ KAPSAMIYOR

Konuyu aktaran CHP yandaşı İsmail Saymaz yasağın Gökhan Günaydın'a yönelik olduğunu ancak ifşa olan toplantıya katılan Özgür Özel'i kapsamadığını yazdı.

Bu durum Ekrem İmamoğlu'na açık mesaj olarak yorumlanırken Saymaz konuştuğu CHP'li yetkilerin şunları söylediğini yazdı:

"Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?"

Özel'e ceza verilmeme sebebi ise toplantıda konuşmaması olarak gösteriliyor.