Krize 'zoom'... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel 'paralel CHP toplantısı' sonrası yan yana! Objektiflere yansıyan gerilim

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
Cuntacı kadroda İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de paralel CHP toplantısının baş aktörlerinden biri olarak dikkatleri üzerine topladı.
KILIÇDAROĞLU VE GENEL MERKEZE REST: İSTİFA ETMİYORUM, YARIŞMAYA AÇIĞIM
Kendisine yönelik tepki ve 'istifa' çağrılarına rest çeken Özel, "Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna ilan ederim" dedi.
Bay Bay Kemal ve etrafındakilere karşı isyan bayrağı açan CHP Grup Başkanı, "Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz" şeklinde konuştu.
ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.