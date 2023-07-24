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    • 24.07.2023 20:10
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    Krize 'zoom'... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel 'paralel CHP toplantısı' sonrası yan yana! Objektiflere yansıyan gerilim

    CHP'deki 'zoom' cuntasının etkileri sürüyor. "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" diyerek Ekrem İmamoğlu ve değişimcilere rest çeken Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a da MYK yasağı getirdi. İfşa olan toplantının bir başka aktörü olan Özgür Özel ise bugün Kılıçdaroğlu ile Anıtkabir'de yan yana gelmek durumunda kaldı. Özel'in gergin ve memnuniyetsiz tavırları objektiflere yansırken kriz bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fotoya bak krizi gör! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel...

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

    Cuntacı kadroda İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de paralel CHP toplantısının baş aktörlerinden biri olarak dikkatleri üzerine topladı.

    KILIÇDAROĞLU VE GENEL MERKEZE REST: İSTİFA ETMİYORUM, YARIŞMAYA AÇIĞIM
    Kendisine yönelik tepki ve 'istifa' çağrılarına rest çeken Özel, "Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna ilan ederim" dedi.

    Bay Bay Kemal ve etrafındakilere karşı isyan bayrağı açan CHP Grup Başkanı, "Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz" şeklinde konuştu.


    ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
    Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.

        GÖKHAN GÜNAYDIN'A ÇİZİK ATTI
        Kılıçdaroğlu'nun bir başka hamlesi ise Zoom cuntası içinde yer alan İmamoğlu'na en yakın isimlerden Gökhan Günaydın'a çizik atmak oldu. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.

        İMAMOĞLU'NA AÇIK MESAJ: YASAK ÖZGÜR ÖZEL'İ KAPSAMIYOR
        Konuyu aktaran CHP yandaşı İsmail Saymaz yasağın Gökhan Günaydın'a yönelik olduğunu ancak ifşa olan toplantıya katılan Özgür Özel'i kapsamadığını yazdı.

        Bu durum Ekrem İmamoğlu'na açık mesaj olarak yorumlanırken Saymaz konuştuğu CHP'li yetkilerin şunları söylediğini yazdı:

        "Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?"

        Özel'e ceza verilmeme sebebi ise toplantıda konuşmaması olarak gösteriliyor.



        FOTOYA BAK KRİZİ GÖR!
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yanına CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de alarak Lozan Barış Antlaşması'nın 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDA, GERGİN VE MEMNUNİYETSİZ BİR ÖZGÜR ÖZEL
        Anıtkabir'den objektiflere yansıyan görüntülerde ise kriz havası hakimdi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında yer alan 'zoom' cuntacısı Özgür Özel'in gergin ve memnuniyetsiz tavırları dikkat çekti.



        BAY BAY KEMAL'E MESAJ MI?
        Öte yandan söz konusu fotoğrafların 'değişim' isteyip 'zoom' cuntasına katılan Özgür Özel eliyle paylaşılması, "Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj mı?" sorularını da akıllara getirdi.

            OTEL KÖŞELERİNDEKİ DEĞİŞİM FİSKOSU UNUTULMUYOR
            Alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme planı yapan ekibin içerisinde yer alan Özgür Özel, daha önce de Ekrem İmamoğlu ile birlikte otel köşelerinde değişim fiskosu yapmıştı.

            İkili İstanbul Beşiktaş'ta gizli bir görüşme yapmış, İmamoğlu söz konusu görüşmeyi "Değişim talebi hepimizde var" diyerek doğrulamıştı.

            Takvim.com.tr gelişmeyi "Bay Bay Kemal'e 'Özel' ihanet! Beşiktaş'ta otel köşelerinde 'değişim' fiskosu" başlığıyla okurlarına aktarmıştı.
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            Fotoya bak krizi gör! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel...
            Haberler Güncel Krize 'zoom'... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel 'paralel CHP toplantısı' sonrası yan yana! Objektiflere yansıyan gerilim
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