Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu savaşı denizlere sıçradı: ABD bayraklı yatta özel görüşme!

İmamoğlu'nu çıkışlarına karşı Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim" "Kaptan olarak gemiyi limana ben götüreceğim" çıkışlarını yaptı. Her fırsatta İmamoğlu'na "İstanbul'a odaklan işine bak" mesajı verdi.

İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA MEYDAN OKUDU: BEN YILMAM YILDIRIRIM

İmamoğlu ise son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha meydan okuyan İmamoğlu, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında bir kez daha önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'Otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.