Aslı Baykal'dan "Partiyi geçmişi temiz birine bırakırım" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: "CHP mirasını bitirdi, geçmişi ne ki ahkam kesiyor"



"GEÇMİSİ KİRLİ OLMAYAN BİRİ BULURSAM BIRAKIRIM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmeler sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekti.



Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını verdi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN "KOLTUĞU BIRAKMAM" MESAJI: 10 CEPHEDE YARA ALSAM DA DEVAM

Öte yandan Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı verdi. CHP lideri, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" şeklinde konuştu.