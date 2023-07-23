Aslı Baykal'dan "Partiyi geçmişi temiz birine bırakırım" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: "CHP mirasını bitirdi, geçmişi ne ki ahkam kesiyor"

28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor... Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.
"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.
"GEÇMİSİ KİRLİ OLMAYAN BİRİ BULURSAM BIRAKIRIM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmeler sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekti.
Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "KOLTUĞU BIRAKMAM" MESAJI: 10 CEPHEDE YARA ALSAM DA DEVAM
Öte yandan Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı verdi. CHP lideri, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" şeklinde konuştu.