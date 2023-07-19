DEŞİFRE | CHP'deki paralel kalkışmanın dünü ve bugünü! İhanetin temeli 30 Mayıs'ta otel köşelerinde atıldı: Baş aktör İmamoğlu ve Özgür Özel

CHP'deki 'değişim' kaosunda söylemler üzerinden yürütülen savaş eylem boyutuna geçti.
Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
OLAĞANÜSTÜ MYK'DA GÖKHAN GÜNAYDIN VE ÖZGÜR ÖZEL'E 'İSTİFA' ÇAĞRISI
Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. Daha iki gün önce (17 Temmuz 2023) toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden görevlerinden istifa etmelerine yönelik çağrıda bulundu.
"BU GEMİNİN KAPTANI KILIÇDAROĞLU" RESTİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu ve diğer değişim ekibinin yaptıkları paralel toplantıyı doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu geminin kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu" resti çekti.
Öztrak şu ifadeleri kullandı;
"Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam, zulüm altında inlerken 'Zoom' konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'Genel merkezin haberi var mıydı?' şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu."