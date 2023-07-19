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    • 19.07.2023 23:39
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    • 19.07.2023 23:39
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    DEŞİFRE | CHP'deki paralel kalkışmanın dünü ve bugünü! İhanetin temeli 30 Mayıs'ta otel köşelerinde atıldı: Baş aktör İmamoğlu ve Özgür Özel

    CHP'de sular durulmuyor... "Alternatif olağanüstü kurultay" planı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ile yandaşlarının gizli zoom toplantısı ifşa oldu. Söylem safhasından eylem sahfasına geçen 'değişim' savaşında Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ikilisi başı çekti. Öte yandan herkesin atladığı bir detayı Takvim.com.tr gündeme getirdi. İmamoğlu ve Özel ikilisi 30 Mayıs'ta otel köşelerinde 'değişim' fiskosu yapmış, görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu "değişim talebi hepimizde var" diyerek, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke'nin isimlerini dillendirmişti. İmamoğlu'nun o dönem saydığı isimlerin çoğu bugün açığa çıkan paralel toplantıda yer alan ve isimleri zikredilen kişiler... Bu durum 'değişim' kalkışmasının temellerinin 30 Mayıs'ta atıldığını gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İhanetin temeli 30 Mayıs’ta otel köşelerinde atıldı

    CHP'deki 'değişim' kaosunda söylemler üzerinden yürütülen savaş eylem boyutuna geçti.

    Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.


    OLAĞANÜSTÜ MYK'DA GÖKHAN GÜNAYDIN VE ÖZGÜR ÖZEL'E 'İSTİFA' ÇAĞRISI
    Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. Daha iki gün önce (17 Temmuz 2023) toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden görevlerinden istifa etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

    "BU GEMİNİN KAPTANI KILIÇDAROĞLU" RESTİ
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu ve diğer değişim ekibinin yaptıkları paralel toplantıyı doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu geminin kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu" resti çekti.

    Öztrak şu ifadeleri kullandı;

    "Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam, zulüm altında inlerken 'Zoom' konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'Genel merkezin haberi var mıydı?' şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu."

        RESTİ ÇEKTİ, GENEL MERKEZİ VE KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik tepki ve 'istifa' çağrılarına rest çekti. Özel, "Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna ilan ederim" dedi.

        Bay Bay Kemal ve etrafındakilere karşı isyan bayrağı açan Özel, "Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz" şeklinde konuştu.



        Söylem safhasından eylem sahfasına geçen 'değişim' savaşında hiç süphesiz iki isim ön plana çıkıyor.

        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel...

        İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN OTEL KÖŞELERİNDE 'DEĞİŞİM' FİSKOSU
        İkili 28 Mayıs'taki tarihi hezimetten hemen sonra yaptıkları 'değişim' çağrılarıyla ön plana çıkıyor. Bu ikili sadece çağrıda kalmayıp 30 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'ta gizli bir görüşme de yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesi ise hiç şüphesiz 'değişim' idi...



        O dönem Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan Ekrem İmamoğlu "değişim talebi hepimizde var" diyerek, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke'nin isimlerini de dillendirdi.

        İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum" diye konuştu.




            İHANETİN TEMELİ 30 MAYIS'TA OTEL KÖŞELERİNDE ATILDI
            Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı haziran ayında yaptı. O dönem saydığı isimlerin çoğu bugün açığa çıkan paralel toplantıda yer alan ve isimleri zikredilen kişiler...

            Bu durum CHP'yi sarsan paralel 'değişim' kalkışmasının temellerinin 28 Mayıs'taki hezimetten hemen sonra 30 Mayıs'ta atıldığı, İmamoğlu ve Özel'in otel köşelerinde yaptığı 'değişim' fiskosunun tamamen planlı bir şekilde icra edildiğini gözler önüne serdi.



            13 HAZİRAN'DA YAZMIŞTIK...
            Takvim.com.tr 13 Haziran 2023 tarihli "Bay Bay Kemal'e 'Özel' ihanet! Beşiktaş'ta otel köşelerinde 'değişim' fiskosu" başlıklı haberiyle gelişmeyi okuyucularına aktarmıştı.



            "ADAYIM, HAZIRIM"
            Aynı Özgür Özel, geride bıraktığımız ay "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım" diyerek genel başkanlığa resmen talip olmuştu.
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            Haberler Güncel DEŞİFRE | CHP'deki paralel kalkışmanın dünü ve bugünü! İhanetin temeli 30 Mayıs'ta otel köşelerinde atıldı: Baş aktör İmamoğlu ve Özgür Özel
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