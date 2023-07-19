DEŞİFRE | CHP'deki paralel kalkışmanın dünü ve bugünü! İhanetin temeli 30 Mayıs'ta otel köşelerinde atıldı: Baş aktör İmamoğlu ve Özgür Özel





O dönem Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan Ekrem İmamoğlu "değişim talebi hepimizde var" diyerek, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke'nin isimlerini de dillendirdi.



İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum" diye konuştu.