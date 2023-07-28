Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 10 askerimizi şehit eden gri kategorideki terörist Güven Özcan etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, gri kategoride aranan ve 10 jandarmanın şehit edildiği eyleme katıldığı tespit edilen Güven Özcan adlı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalara istinaden; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bitlis ili Hizan ilçesi Sarıtaş Köyü kırsalında, J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla, 27 Temmuz 2023 tarihinde icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Redur Siser (K) Güven ÖZCAN isimli terörist silahıyla (1 adet AK-47 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.