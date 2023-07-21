CHP'de zoom krizi! İşte Ekrem İmamoğlu ve saz ekibinin Genel Merkez'e vereceği o dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun sinsi siyaseti kendisini vurdu

Siyaset gündemi CHP'deki zoom toplantısını konuşuyor.
"Alternatif olağanüstü kurultay" planı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ile yandaşlarının gizli zoom toplantısı ifşa oldu.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
Dilekçede ne yazdığı merak edilirken Ekrem'in zoom cuntacılarını aklama derdine düşen Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bir örneğini köşesinde paylaştı.