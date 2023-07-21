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    • 21.07.2023 09:35
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    CHP'de zoom krizi! İşte Ekrem İmamoğlu ve saz ekibinin Genel Merkez'e vereceği o dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun sinsi siyaseti kendisini vurdu

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun değişim çıkışı parti içi ayrışmayı alenen gösterirken geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun A Takımı ile yapılan zoom toplantısının ifşası gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu tarafından sızdırıldığı düşünülen görüntülerin ardından Genel Merkez’e verileceği söylenen dilekçe ortaya çıktı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya katılan isimlerle ilk kez Pazar günü yüz yüze gelecek. Kulislerde, pazar günü yapılacak PM toplantısı için “CHP tarihinin en sert toplantılarından biri olabilir” yorumu yapılıyor.

    takvim.com.tr
    İşte Ekrem İmamoğlu ve saz ekibinin o dilekçesi

    Siyaset gündemi CHP'deki zoom toplantısını konuşuyor.

    "Alternatif olağanüstü kurultay" planı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ile yandaşlarının gizli zoom toplantısı ifşa oldu.

    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.

    Dilekçede ne yazdığı merak edilirken Ekrem'in zoom cuntacılarını aklama derdine düşen Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bir örneğini köşesinde paylaştı.

    Dilekçede il ve ilçe başkanlarının görevden alınması eleştirilerek şöyle deniyor:

    "Kongre takvimi devam ederken il ve ilçe örgütlerinin görevden alınması, demokratik yarışı engelleyecek, üte iradesine haksız müdahalenin önünü açacak kötü uygulamalarıdır.

        Zaten kalan süre hesaplandığında ortalama 3 ay içinde ilçe ve il kongreleri görevden alınarak atama yapılması, devam eden delege seçimlerine ve kongrelere yukarıdan müdahale etme niyetinin hakim olduğu tereddüdünü haklı olarak düşündürmektedir."

        KİM SIZDIRDI?
        Öte yandan paralel CHP toplantısının görüntülerini kimin sızdırığı ise büyük merak konusu oldu. Takvim.com.tr "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığını atarak sızmanın İmamoğlu tarafından yapılabileceğini gündeme getirdi.

        CHP içerisinden de sızmanın İmamoğlu kanadından olduğunu tasdikleyen açıklamalar geldi. CHP'li Mehmet Sevigen görüntülerin Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından sızdırılmış olabileceğini söyledi.

        "İMAMOĞLU TARAFTARLARI SIZDIRMIŞTIR"
        Sevigen konuya ilişki şu ifadeleri kullandı;

        "Ben İmamoğlu'nun taraftarlarının sızdırdığını düşünüyorum. Biraz önce bir doktor arkadaşım mesaj çekmiş diyor ki; Bu İmamoğlu hiç iş yapmıyor sesi çıkmıyor diye İmamoğlu'nu destekleyenlere bir mesaj vermek için yapıldı. Nasıl olsa 3-4 gün sonra basında bu duyulacak. Diyor ya Ankara'da kim versin bu listeyi... Listeyi verirken zaten duyulacak. Bak işte tartışıyoruz burada. Ne var bu toplantıda kendi Genel Başkanına ihanet edenlerin ayak oyunları. Yumurta topuk siyasetçilerin toplantısı.

            SİNSİ SİYASET
            Zoom toplantısını köşesine taşıyan isimlerden biri de Nedim Şener oldu. Şener, Kılıçdaroğlu'nun parti kadrosunu "sinsi siyasetine" göre kurduğunu ifade ederken İmamoğlu tehlikesinden de şu sözlerle bahsetti:
            Milletvekili adayları ve belediye başkan adaylarının önemli bir kısmı da aynı türden kişilerden seçildi. İBB Başkanı yapılan Ekrem İmamoğlu da bunlardan birisi.

            Parti yönetim hiyerarşisinde altta bulunan İmamoğlu, hepsinin üzerine çıkmış, cesaret edip adaylığını açıklayamadığı CHP'nin bilinen isimlerini orkestra şefi gibi yönetiyor. Ortaya çıkınca da "Gizli bir şey yok, konuşulan mevzular partinin konularıdır" diyor. Bu konuların konuşulacağı yer Zoom toplantısı mı yoksa parti yetkili organları mı?

            BALIKÇI KAÇAMAĞI
            İmamoğlu için yaptığım tespit şudur: Evet, Kılıçdaroğlu tehlikeli ama İmamoğlu ondan daha tehlikeli. Yaptıklarını alkışlayan olur, destekleyen olur, eleştiren olur, şaşıranlar olur ama ben asla şaşırmam.

            Kariyer basamakları ve İBB Başkanlığı süreci çok şey anlatıyor. Hiçbir şey bilmeyen, 24 Ocak 2022 günü İstanbul'da kar nedeniyle yollar kapandığı gece görevi bırakıp Boğaz'da bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi ile gizlice buluştuğu ortaya çıkınca, "19 saatlik mesaiden sonra 1 saat yemek molası" savunmasını hatırlasın. Dün balıkçı kaçamağı, bugün Zoom toplantısı, yarın başka bir şey....

            İmamoğlu, "değişim" diyerek CHP'nin eskileriyle genel başkan olmayı hedefliyor.

            CHP'DE BÜYÜK YÜZLEŞME
            Kemal Kılıçdaroğlu pazar günkü Parti Meclisi (PM) toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte kısa süre öncesine kadar en yakınında yer alan değişim taraftarı muhaliflerle "Zoom krizi"nin ardından ilk kez yüz yüze gelecek.

            İmamoğlu'nun belediye başkanları toplantısına katılacağı belirtilirken, gözler Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a çevrildi. Kulislerde, pazar günü yapılacak PM toplantısı için "CHP tarihinin en sert toplantılarından biri olabilir" yorumu yapılıyor.
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            Haberler Güncel CHP'de zoom krizi! İşte Ekrem İmamoğlu ve saz ekibinin Genel Merkez'e vereceği o dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun sinsi siyaseti kendisini vurdu
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