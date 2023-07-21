CHP'de zoom krizi! İşte Ekrem İmamoğlu ve saz ekibinin Genel Merkez'e vereceği o dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun sinsi siyaseti kendisini vurdu

SİNSİ SİYASET

Zoom toplantısını köşesine taşıyan isimlerden biri de Nedim Şener oldu. Şener, Kılıçdaroğlu'nun parti kadrosunu "sinsi siyasetine" göre kurduğunu ifade ederken İmamoğlu tehlikesinden de şu sözlerle bahsetti:

Milletvekili adayları ve belediye başkan adaylarının önemli bir kısmı da aynı türden kişilerden seçildi. İBB Başkanı yapılan Ekrem İmamoğlu da bunlardan birisi.

Parti yönetim hiyerarşisinde altta bulunan İmamoğlu, hepsinin üzerine çıkmış, cesaret edip adaylığını açıklayamadığı CHP'nin bilinen isimlerini orkestra şefi gibi yönetiyor. Ortaya çıkınca da "Gizli bir şey yok, konuşulan mevzular partinin konularıdır" diyor. Bu konuların konuşulacağı yer Zoom toplantısı mı yoksa parti yetkili organları mı?