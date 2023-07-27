Son dakika: CHP’de değişim krizinde son perde! Zoom ifşasından sonra Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle: Toplum CHP liderinin değişmesini istiyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu'ndan zoom ifşasının ardından gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu'ndan zoom ifşasının ardından gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi.
Açıkladığı manifestoyla değişim sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi.
İşte İmamoğlu'nun o açıklaması:
4 Temmuz'da "CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, İktidar için değişim" konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için http://iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk.
Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan "İktidar İçin Değişim" sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti.
Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi.
Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti:
* Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.
* Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.
* Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
* Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
* Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
* İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
* Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.
NE OLMUŞTU?
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimet alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' videosu yayınlayan Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri ile yeni bir koltuk savaşına girişmişti.
DEĞİŞİM İÇİN WEB SİTESİ KURULDU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasından yana olan İmamoğlu, değişim hareketi için bir web sitesi kurdurdu.
"CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, İktidar için değişim" mantığıyla kurulan site, vatandaşların görüş ve önerilerine açıldı.
Art arda gelen restleşmeler, gözdağı vermelerin ardından Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan ve aralarında Kılıçdaroğlu'nun en yakınında olan kişilerin de bulunduğu bir zoom toplantısı gerçekleşmiş ve bu toplantı sosyal medyaya sızdırılmıştı.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.
Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı ve imza çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşıldı.
İLK YÜZLEŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. 22 Temmuz'da CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde gerçekleştirildi.
22 Temmuz'daki toplantı için CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanlarının gelişi sırasında ilginç bir Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Girişte görüntü vermemek için kırk takla atan İmamoğlu, içeride Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.
Cuntacıların toplantısıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun "bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez" dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşti.
Toplantıyı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür perde arkasında yaşananları yazdı. Övür, "Kılıçdaroğlu sadece İmamoğlu'nu değil Oğuz Kaan Salıcı'yı da hedef almış ve "Bazı arkadaşlar örgüt içinde örgüt kurmuşlar" diyerek ağır eleştirmiş. Son sözü toplantıyı yakından izleyen bir CHP'liye bırakıyorum: "Toplantıda herkes eteğindeki taşı dökmüş. İyi de olmuş. İmamoğlu için sonun başlangıcı bu. Parti kurmaya kalkarsa da kimse arkasından gitmez. Ben büyük bir partiden ayrılanların nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını bilen biriyim. O da boyunun ölçüsünü alır."" ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün 23 Temmuz tarihli o yazısı:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP'li bütün belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda kurultay süreci ve yeni döneme ilişkin politikalar tartışılacaktı. Ama hepsinden önemlisi bu toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yüzleşmeydi.
Bu merak ediliyordu; çünkü son günlere damgasını vuran "ihanet" kaseti nedeniyle ilk kez bu ikili bir araya geliyordu.
İpler kopacak, kılıçlar çekilecek miydi yoksa ikiliden biri geri adım mı atacaktı?
Beklenen oldu ve hem ipler koptu hem de kılıçlar kınından çıkarıldı.
Dün öğleden sonra CHP kulisleri bu ikili arasında yaşanan meydan okumalarla çalkalandı. Tabii çok ilginç başka gerilimler de oldu. Ama önce İmamoğlu'nun şu çıkışına bakalım.
Kulislerde konuşulduğuna göre İmamoğlu önce Zoom toplantısına atıfta bulunarak şöyle bir tespit yapmış:
"Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi o toplantıda söylemedim. Arkadan dolaşma değildi. Ben bir seçim daha 2. parti olmayı kabul etmiyorum. Ben yenilmem, ikinci olamam. Ben Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip, kurumsal organizasyon yapan belediyesini yönetiyorum. Size 4 defa geldim. Değişim önerilerimi yazdım, kayda aldım. Kamuoyuyla da paylaşacağım."
Bu arada kulislerde "Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil. Siz genel başkanlığa devam edersiniz yerel seçimlerde ben yokum" gibi bir çıkış yaptığı da konuşuldu.
Bunun üzerine Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın devreye girip, "Konuşmanızı toparlayın" deyince, İmamoğlu sert bir cevap vermiş:
"Toparlayamam, dinleyeceksiniz..."
İmamoğlu'nun bu konuşmasına en sert tepki ise İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan gelmiş. Kerimoğlu, İmamoğlu'nu hedef alarak adeta meydan okumuş:
"Sizin parti bilinciniz yok. Bunu biliyorum. Başına büyük koyunca kimse büyük olmuyor. Mevkidaşlarınıza talimat yağdırmak ahlaksızlıktır. Kimse vazgeçilmez değildir. Önseçim olursa İstanbul Büyükşehir'e ben de adayım."
İmamoğlu bir kez daha devreye giriyor, söz istiyor ve Ahmet Akın'a, "Hani en son ben konuşacaktım" diyor. Konuşamayınca da dönüp Kerimoğlu'na sesleniyor: "Terbiyesiz, seninle her yerde görüşeceğiz."
Kerimoğlu da "O sözü size iade ediyorum. Nerede ne zaman istersen görüşürüz" cevabını veriyor.
Eskişehir'in tecrübeli belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen ise kurultayın yerel seçim sonrasına bırakılmasını istemiş.
Söz sırası Kılıçdaroğlu'na geldiğinde, kendinden emin ve ciddiye almayan bir havada ama sert konuşmuş:
"Bazı görüşmeler özeldir, açıklanamaz. Gelip bana isim önerdiniz. Ben de Gökhan Günaydın'ı grup başkanvekili yazdım. MYK üyeleri benim çalışma arkadaşlarımdır. Kimsenin adamı değildir. CHP Genel Başkanlığı zor bir iştir. Geçmişi ve geleceği temiz birini bulun, hemen görevi bırakmaya hazırım. Sizin göreviniz sadece yerel yöneticilik. Siz her partiliye hizmet veriyorsunuz, önce onları kazanın. Ayrıca kimleri satın aldığınız, neleri yazdırdığınız, kapalı kapılar ardında toplanıp basına neleri sızdırdığınız dahil her şeyi biliyorum."
Kılıçdaroğlu sadece İmamoğlu'nu değil Oğuz Kaan Salıcı'yı da hedef almış ve "Bazı arkadaşlar örgüt içinde örgüt kurmuşlar" diyerek ağır eleştirmiş.
Son sözü toplantıyı yakından izleyen bir CHP'liye bırakıyorum:
"Toplantıda herkes eteğindeki taşı dökmüş. İyi de olmuş. İmamoğlu için sonun başlangıcı bu. Parti kurmaya kalkarsa da kimse arkasından gitmez. Ben büyük bir partiden ayrılanların nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını bilen biriyim. O da boyunun ölçüsünü alır."