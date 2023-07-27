Son dakika: CHP’de değişim krizinde son perde! Zoom ifşasından sonra Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle: Toplum CHP liderinin değişmesini istiyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu 'na karşı değişim çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu 'ndan zoom ifşasının ardından gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi.

Açıkladığı manifestoyla değişim sitesi kuran Ekrem İmamoğlu , twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi.

İşte İmamoğlu'nun o açıklaması:

4 Temmuz'da "CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, İktidar için değişim" konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için http://iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk.

Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan "İktidar İçin Değişim" sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti.