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    • 22.07.2023 11:33
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    • 22.07.2023 17:05
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    CHP'deki "zoom cuntası" ve "sızıntı" krizi sonrası ilk! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yüzleşti

    "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısı ifşa oldu. Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. Bugün saat 13'te başlayan CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde gerçekleştiriliyor. Bugünkü toplantı için CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanlarının gelişi sırasında ilginç bir Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıdan ilk kareler geldi. Peki toplantıdan sızan ilk bilgiler neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’deki cunta ve sızıntı krizi sonrası ilk!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük yüzleşme yaşanacak!

    Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.

    Karşılıklı restleşmelerin ardından İmamoğlu'nun paralel bir CHP oluşturduğu ortaya çıktı!

    ZOOM CUNTASI İFŞA OLDU
    Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.


    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de anlaşıldı.

    KİM SIZDIRDI?
    İmamoğlu taraftarları söz konusu toplantının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını konuşurken bir başka iddia ise; Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kendi tarafına geçtiğini göstermek isteyen İmamoğlu'nun sızdırma yapmış olabileceği...

        TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
        Takvim.com.tr sızıntının Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yaptırılmış olabileceğine dikkat çekmiş ve "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığıyla ayrıntıları yazmıştı.

        Söz konusu haberimiz için tıklayınız:



        KILIÇDAROĞLU'NDAN 'RAHATSIZ OLDUM' ÇIKIŞI: DOĞRU BULMUYORUM
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, paralel CHP toplantısına ilişkin geçtiğimiz gün ilk kez konuştu.

        Kılıçdaroğlu, "Sabah cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşündüm. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Konuyu disipline taşımayı düşünmüyorum." dedi.



        Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı doğru buluyor musunuz" sorusuna da 'hayır' yanıtını vererek İmamoğlu'nun 'zoom' cuntasına tepki gösterdi.

        'ZOOM'CULARA UYARI: "TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
        Öte yandan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'zoom' toplantısıyla ilgili olarak, "Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur" açıklamasında bulundu.


        İMAMOĞLU'NA YİNE İSTANBUL AYARI
        CHP Genel Başkanı, koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'senin yerin İstanbul' ayarı da verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını isterim" dedi.

        İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yüzleşecek!

        YÜZLEŞME!
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yüzleşme, gizli toplantının sızdırılmasının ardından ilk olarak bugün 13.00'te Genel Merkez'de gerçekleşiyor. CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantı gündemi kamuoyuna, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak" şeklinde bildirilse de, "zoom cuntası ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği parti içi darbe girişiminin açığa çıkmasıyla oluşan krizin gölgesinde bir toplantı gündemi bekleniyor.

        Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.

        EKREM İMAMOĞLU GÖRÜNTÜ VERMEKTEN KAÇTI!
        Son dakikada bir değişiklik yapıp Genel Merkez'e mazeret bildirip katılmama ihtimalinden de söz edilen Ekrem İmamoğlu da toplantıda hazır bulundu. Ancak CHP Genel Merkezi önünde ilginç bir detay öne çıktı. CHP'li belediye başkanları ön kapıdan teker teker gelip medyaya görüntü verirken, İmamoğlu medyadan kaçtı, arka kapıdan ve gazetecilere görünmeden binaya giriş yaptı.

            BÖYLE GELDİLER
            Belediye başkanlarının toplantı salonuna geliş anları da kameralara yansıdı.



            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş



            Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer



            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

            36 BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI
            Toplantıya 36 belediye başkanının mazeret bildirip katılım göstermediği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, girişte gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

            Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, CHP'deki krizle ilgili "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi" dedi.



            TOPLANTIDAN İLK KARELER GELDİ
            Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıdan ilk kareler geldi.

                Gelen fotoğraflarda CHP'deki cuntacıların başı olarak değerlendirilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken dikkatli bir şekilde dinlediği gözlerden kaçmadı.

                ZORAKİ EL SIKIŞMA
                İki ismin toplantı öncesi zoraki bir yüzleşme ile el sıkıştığı görüldü.

                İMAMOĞLU İDDİASI
                Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun başkanlara ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı iddia ediliyor.

                Parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu'nun seçimlerin hemen ardından başlattığı değişim çağrısını sürdüreceği ve herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı iddia ediliyor.

                Ayrıca İmamoğlu'nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da konuşulanlar arasında...

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                Haberler Güncel CHP'deki "zoom cuntası" ve "sızıntı" krizi sonrası ilk! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yüzleşti
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