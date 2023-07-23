CHP'de zoom cuntasının toplantısı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında ilk yüzleşme: "Terbiyesiz seninle her yerde görüşeceğiz"



Kulislerde konuşulduğuna göre İmamoğlu önce Zoom toplantısına atıfta bulunarak şöyle bir tespit yapmış:

"Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi o toplantıda söylemedim. Arkadan dolaşma değildi. Ben bir seçim daha 2. parti olmayı kabul etmiyorum. Ben yenilmem, ikinci olamam. Ben Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip, kurumsal organizasyon yapan belediyesini yönetiyorum. Size 4 defa geldim. Değişim önerilerimi yazdım, kayda aldım. Kamuoyuyla da paylaşacağım."

Bu arada kulislerde "Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil. Siz genel başkanlığa devam edersiniz yerel seçimlerde ben yokum" gibi bir çıkış yaptığı da konuşuldu.