Savaş şiddetlendi! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "Mezarlıklar vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle" dolu resti: "Senin yerin İstanbul" mesajı





Bunun üzerine Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın devreye girip, "Konuşmanızı toparlayın" deyince, İmamoğlu sert bir cevap vermiş:

"Toparlayamam, dinleyeceksiniz..."

İmamoğlu'nun bu konuşmasına en sert tepki ise İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan gelmiş. Kerimoğlu, İmamoğlu'nu hedef alarak adeta meydan okumuş:

"Sizin parti bilinciniz yok. Bunu biliyorum. Başına büyük koyunca kimse büyük olmuyor. Mevkidaşlarınıza talimat yağdırmak ahlaksızlıktır. Kimse vazgeçilmez değildir. Önseçim olursa İstanbul Büyükşehir'e ben de adayım."

İmamoğlu bir kez daha devreye giriyor, söz istiyor ve Ahmet Akın'a, "Hani en son ben konuşacaktım" diyor. Konuşamayınca da dönüp Kerimoğlu'na sesleniyor: "Terbiyesiz, seninle her yerde görüşeceğiz."

Kerimoğlu da "O sözü size iade ediyorum. Nerede ne zaman istersen görüşürüz" cevabını veriyor.





Eskişehir'in tecrübeli belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen ise kurultayın yerel seçim sonrasına bırakılmasını istemiş.

Söz sırası Kılıçdaroğlu'na geldiğinde, kendinden emin ve ciddiye almayan bir havada ama sert konuşmuş:

"Bazı görüşmeler özeldir, açıklanamaz. Gelip bana isim önerdiniz. Ben de Gökhan Günaydın'ı grup başkanvekili yazdım. MYK üyeleri benim çalışma arkadaşlarımdır. Kimsenin adamı değildir. CHP Genel Başkanlığı zor bir iştir. Geçmişi ve geleceği temiz birini bulun, hemen görevi bırakmaya hazırım. Sizin göreviniz sadece yerel yöneticilik. Siz her partiliye hizmet veriyorsunuz, önce onları kazanın. Ayrıca kimleri satın aldığınız, neleri yazdırdığınız, kapalı kapılar ardında toplanıp basına neleri sızdırdığınız dahil her şeyi biliyorum."





Kılıçdaroğlu sadece İmamoğlu'nu değil Oğuz Kaan Salıcı'yı da hedef almış ve "Bazı arkadaşlar örgüt içinde örgüt kurmuşlar" diyerek ağır eleştirmiş.



Son sözü toplantıyı yakından izleyen bir CHP'liye bırakıyorum:

"Toplantıda herkes eteğindeki taşı dökmüş. İyi de olmuş. İmamoğlu için sonun başlangıcı bu. Parti kurmaya kalkarsa da kimse arkasından gitmez. Ben büyük bir partiden ayrılanların nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını bilen biriyim. O da boyunun ölçüsünü alır."



