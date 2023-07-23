Savaş şiddetlendi! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "Mezarlıklar vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle" dolu resti: "Senin yerin İstanbul" mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.
"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.
ZOOM CUNTASI SONRASI YÜZ YÜZE İLK GÖRÜŞME
Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. 22 Temmuz'da CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan İmamoğlu, internete sızan değişim toplantısını Kılıçdaroğlu'nun önünde savundu. Kılıçdaroğlu'nun aksine bu toplantının "etik" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, partinin geleceğini konuşmanın etik dışı bir yönü bulunmadığını öne sürdü.
İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: "SEN VARSAN BEN YOKUM"
İmamoğlu - Kılıçdaroğlu atışmasına sahne olan toplantıda CHP'li İBB Başkanı'nın "Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil. Siz genel başkanlığa devam edersiniz yerel seçimlerde ben yokum" dediği iddia edildi.