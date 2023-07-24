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    • 24.07.2023 21:06
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    Kılıçdaroğlu lağımı patlattı mangırlarda iç hesaplaşma başladı! Enver Aysever'in dilinden Halk TV'nin akçeli işleri: Tehditler, haraca bağlanan belediyeler...

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun zoom cuntası sonrası medyatik aforaza başlayıp Halk TV ile CHP'nin tüm bağlarını kopardı. Bir de üzerine 'satılık gazeteciler' bombasını patlattı. Kılıçdaroğlu'nun fondaş medya lağımını patlatması sonrası kötü kokular açığa çıkarken paçayı kurtarmak isteyen 'satılık kalemler' birbirlerini satmaya başladı. Yandaş medyanın içler acısı hali yüm çıplaklığıyla gözler önüne serilirken Ekremci Halk TV'nin akçeli işlerini açığa çıkaran flaş bir gelişme yaşandı. "Halk TV'nin tapusu CHP'dedir" diyen Enver Aysever, kanalın Uğur Dündar aracılığıya CHP'li belediyeleri haraca bağlayıp tehdit ettiğini söyledi. Aysever yalanlanması durumunda "Mudanya Belediyesi" dosyasını açarım" tehdidinde bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu lağımı patlattı

    CHP'deki 'değişim' kaosu ve Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı ile birlikte kalkıştığı 'zoom' cuntasının etkileri sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu medya operasyonunun düğmesine bastı.

    Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi. Medya operasyonu siyaset kulislerinde "Bay Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.


    HALK TV'YE "EKREM CEZASI"
    CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurdu. Karar, "İmamoğlu yandaşı" haline gelen Halk TV'ye "intikam cezası" olarak yorumlandı.

    Mangırı kesilen Halk TV ise "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle Eren Erdem'i bombaladı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "Sansür ve ambargoyu kaldırın" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na yalvardı.

    Öte yandan her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ekremci Sözcü TV'nin de Halk TV ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



    "HALK TV'NİN TAPUSU CHP'DEDİR"
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na yakın tutumu ve söylemleriyle ön plana çıkan her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Enver Aysever'den dikkat çeken bir Halk TV çıkışı geldi.

    "Halk TV'nin tapusu CHP'dedir" diyen Aysever, kanalın Uğur Dündar aracılığıya CHP'li belediyeleri haraca bağlayıp tehdit ettiğini söyledi. Aysever, "Kabul etmeyen belediyelere zorla yaptırıyorlardı. 'Aleyhinize haber yaparız' diye tehdit ediyorlardı." diye konuştu.

    "YALANLARLARSA DOSYAYI AÇARIM"
    Tüm bunlar yaşanırken kanalın başında olan Şaban Sevinç'in iddialarını yalanlaması durumunda 'dosyayı açacağını' belirten Aysever, "Şaban Sevinç 'Zorla yaptırmadık desin', ben de Mudanya belediyesi dosyasını açayım" ifadelerini kullandı.


        BAY BAY KEMAL'DEN FONDAŞ MEDYAYI ALT ÜST EDEN SATILIK GAZETECİLER BOMBASI
        Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı "satılık gazeteciler bombası" fondaş medyayı alt üst etti.

        Kılıçdaroğlu'nun medya lağımını patlatması sonrası kötü kokular ayyuka çıktı.

        SATILIK KALEMLER BİRBİRİNİ SATTI
        Paçayı kurtarmak isteyen 'satılık kalemler' birbirlerini satmaya başladı. Odatv CHP kasasından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na 75 bin TL ödendiğini yazdı.

        Pehlivan ve Terkoğlu ikilisi de Soner Yalçın'a salladı. Gelişme üzerine Yalçın, Pehlivan ve Terkoğlu için "Kötü yola düşmemişlerdir umarım..." yorumunu yaptı.
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