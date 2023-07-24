Kılıçdaroğlu lağımı patlattı mangırlarda iç hesaplaşma başladı! Enver Aysever'in dilinden Halk TV'nin akçeli işleri: Tehditler, haraca bağlanan belediyeler...

CHP'deki 'değişim' kaosu ve Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı ile birlikte kalkıştığı 'zoom' cuntasının etkileri sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu medya operasyonunun düğmesine bastı.
Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi. Medya operasyonu siyaset kulislerinde "Bay Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
HALK TV'YE "EKREM CEZASI"
CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurdu. Karar, "İmamoğlu yandaşı" haline gelen Halk TV'ye "intikam cezası" olarak yorumlandı.
Mangırı kesilen Halk TV ise "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle Eren Erdem'i bombaladı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "Sansür ve ambargoyu kaldırın" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na yalvardı.
Öte yandan her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ekremci Sözcü TV'nin de Halk TV ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
"HALK TV'NİN TAPUSU CHP'DEDİR"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na yakın tutumu ve söylemleriyle ön plana çıkan her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Enver Aysever'den dikkat çeken bir Halk TV çıkışı geldi.
"Halk TV'nin tapusu CHP'dedir" diyen Aysever, kanalın Uğur Dündar aracılığıya CHP'li belediyeleri haraca bağlayıp tehdit ettiğini söyledi. Aysever, "Kabul etmeyen belediyelere zorla yaptırıyorlardı. 'Aleyhinize haber yaparız' diye tehdit ediyorlardı." diye konuştu.
"YALANLARLARSA DOSYAYI AÇARIM"
Tüm bunlar yaşanırken kanalın başında olan Şaban Sevinç'in iddialarını yalanlaması durumunda 'dosyayı açacağını' belirten Aysever, "Şaban Sevinç 'Zorla yaptırmadık desin', ben de Mudanya belediyesi dosyasını açayım" ifadelerini kullandı.