Kılıçdaroğlu lağımı patlattı mangırlarda iç hesaplaşma başladı! Enver Aysever'in dilinden Halk TV'nin akçeli işleri: Tehditler, haraca bağlanan belediyeler...





"HALK TV'NİN TAPUSU CHP'DEDİR"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na yakın tutumu ve söylemleriyle ön plana çıkan her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Enver Aysever'den dikkat çeken bir Halk TV çıkışı geldi.



"Halk TV'nin tapusu CHP'dedir" diyen Aysever, kanalın Uğur Dündar aracılığıya CHP'li belediyeleri haraca bağlayıp tehdit ettiğini söyledi. Aysever, "Kabul etmeyen belediyelere zorla yaptırıyorlardı. 'Aleyhinize haber yaparız' diye tehdit ediyorlardı." diye konuştu.

"YALANLARLARSA DOSYAYI AÇARIM"

Tüm bunlar yaşanırken kanalın başında olan Şaban Sevinç'in iddialarını yalanlaması durumunda 'dosyayı açacağını' belirten Aysever, "Şaban Sevinç 'Zorla yaptırmadık desin', ben de Mudanya belediyesi dosyasını açayım" ifadelerini kullandı.