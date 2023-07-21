CHP'de 'değişim' kriz sürüyor! Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Zoom cuntasına salladı

KAFTANCIOĞLU BIRAKIYOR

CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya konuşan Kaftancıoğlu zaten yasaklı olarak yaptığı görevi 1,5 ay sora görevi bırakacağını söyledi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA: İÇTEN PAZARLIKLI

Canan Kaftancıoğlu, değişim diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu'nun ise net olmamakla suçladı. "İçten pazarlıklı" dedi.

Altaylı Kaftancıoğlu ile arasında geçen o konuşmayı şöyle aktardı:

"Canan Kaftancıoğlu'nun Zoom toplantısı ile ilgili eleştirileri ise, aslında birkaç gündür bana ulaşan pek çok CHP'linin ve CHP'li eski yeni önemli belediye başkanlarının eleştirileri ile paralel.

"12 YILDIR KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DURANLAR MI DEĞİŞİM YAPACAK"

Zoom toplantısının kayıtlarının ortalığa döküldüğü gün ilk arayan eski bir belediye başkanı, "CHP'de değişim şart ama bu değişimi yapacak olanlar 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durup, her hatasına ortak olanlar ve her hatasını alkışlayanlar değil. Kemal Bey başarısız da, bu adamlar mı başarılı ki, şimdi değişimi de bunlar yapacaklarını söylüyorlar. Hadi canım güldürmesinler beni" demişti.