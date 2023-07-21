CHP'de 'değişim' kriz sürüyor! Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Zoom cuntasına salladı

Seçimlerde yaşanan yenilginin ardından 'değişim' sancısı çeken CHP karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' takımını bombaladı.
PARALEL CHP VİDEOSU SIZDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşıldı.