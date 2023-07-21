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    • 21.07.2023 16:02
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    CHP'de 'değişim' kriz sürüyor! Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Zoom cuntasına salladı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde sızdırılan paralel CHP videosunun etkileri sürüyor. Canan Kaftancıoğlu, "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu'na saydırdı. İmamoğlu'na 'içten pazarlıklı' diyen Canan Kaftancıoğlu "Değişim şart ama bu isimlerle değil" ifadelerini kullanarak 12 yıldır Kılıçdaroğlu'nun yanında durup 'değişim' arayanlara yüklendi. İşte kavganın detayları...

    takvim.com.tr
    Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’na salladı!

    Seçimlerde yaşanan yenilginin ardından 'değişim' sancısı çeken CHP karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' takımını bombaladı.

    PARALEL CHP VİDEOSU SIZDI
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.



    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.

    Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşıldı.

        GÖRÜNTÜLERİ İMAMOĞLU EKİBİ Mİ SIZDIRDI?
        İmamoğlu taraftarları söz konusu toplantının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını konuşurken bir başka iddia ise; Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kendi tarafına geçtiğini göstermek isteyen İmamoğlu'nun sızdırma yapmış olabileceği...

        CHP'de sızan video ile ilgili tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Zoom'da toplanan ekibi topa tuttu.

        KAFTANCIOĞLU BIRAKIYOR
        CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya konuşan Kaftancıoğlu zaten yasaklı olarak yaptığı görevi 1,5 ay sora görevi bırakacağını söyledi.

        CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA: İÇTEN PAZARLIKLI
        Canan Kaftancıoğlu, değişim diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu'nun ise net olmamakla suçladı. "İçten pazarlıklı" dedi.

        Altaylı Kaftancıoğlu ile arasında geçen o konuşmayı şöyle aktardı:

        "Canan Kaftancıoğlu'nun Zoom toplantısı ile ilgili eleştirileri ise, aslında birkaç gündür bana ulaşan pek çok CHP'linin ve CHP'li eski yeni önemli belediye başkanlarının eleştirileri ile paralel.

        "12 YILDIR KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DURANLAR MI DEĞİŞİM YAPACAK"
        Zoom toplantısının kayıtlarının ortalığa döküldüğü gün ilk arayan eski bir belediye başkanı, "CHP'de değişim şart ama bu değişimi yapacak olanlar 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durup, her hatasına ortak olanlar ve her hatasını alkışlayanlar değil. Kemal Bey başarısız da, bu adamlar mı başarılı ki, şimdi değişimi de bunlar yapacaklarını söylüyorlar. Hadi canım güldürmesinler beni" demişti.

        Canan Kaftancıoğlu da aynı sözlerle olmasa da aynı fikirde. Uzun anlatımından anladığım "Değişim şart ama bu isimlerle değil" diye düşündüğü. Ekrem İmamoğlu'nu da net olmamakla ve içten pazarlıklı olmakla suçluyor.

        Ancak Ekrem İmamoğlu'nun şu an CHP'nin elindeki en güçlü siyasi figür olduğu konusunda benimle hemfikir. Ama iyi bir genel başkan olacağını düşünmüyor.

        İmamoğlu ile yerel seçim döneminde iyi bir ikili ekip oluşturduklarını söylediğim zaman hak veriyor. Şimdi neden İmamoğlu'nun karşısına geçtiğini sorduğum zaman ise "yazılmamak" kaydı ile bütün süreci anlatmaktan çekinmedi. Tek bir olay değil, bir birikim olmuş anladığım. Tutulmayan sözler, bağlı kalınmayan ilkeler üst üste toplanmış."

        EKREM CANAN KAVGASI İLK DEĞİL
        Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki sataşmalar ilk değil... İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çabaladığı dönemde Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan yana taraf olmuş İmamoğlu ile sık sık çekişme yaşamıştı.

        Takvim.com.tr bu süreci manşetlerden duyurmuştu.

        Son olarak Kaftancıoğlu parti içindeki değişim tartışmalarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na yönelik "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel CHP'de 'değişim' kriz sürüyor! Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve Zoom cuntasına salladı
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