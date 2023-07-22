Ekrem İmamoğlu'na hakaret eden Bülent Kerimoğlu'nun alem fotoğrafları servis edildi! Dikkat çeken Murat Ongun detayı





BÜLENT KERİMOĞLU VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA TARTIŞMA

Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan olay oldu. İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu olaya sessiz kaldığı iddia edildi.



CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde;



İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor. Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.