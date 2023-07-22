Ekrem İmamoğlu'na hakaret eden Bülent Kerimoğlu'nun alem fotoğrafları servis edildi! Dikkat çeken Murat Ongun detayı

CHP'deki koltuk savaşında kazan kaynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'RAHATSIZ OLDUM' ÇIKIŞI: DOĞRU BULMUYORUM
Ekrem İmamoğlu'nun ifşasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, paralel CHP toplantısına ilişkin ilk kez konuşarak, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşündüm. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Konuyu disipline taşımayı düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı doğru buluyor musunuz" sorusuna da 'hayır' yanıtını vererek İmamoğlu'nun 'zoom' cuntasına tepki göstermişti.