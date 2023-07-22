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    • 23.07.2023 01:42
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    Ekrem İmamoğlu'na hakaret eden Bülent Kerimoğlu'nun alem fotoğrafları servis edildi! Dikkat çeken Murat Ongun detayı

    Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için yaptığı Zoom toplantısının ifşa olmasında sonra ikili ilk kez CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda karşı karşıya geldi. Gerginliğin had safa yaşandığı toplantıda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na hakaretler edip, İBB başkanlığına talip olması büyük ses getirmişti. Yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun devreye girdi. Ongun tarafından yönetildiği iddia edilen bir sosyal medya sayfası, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdıran Bülent Kerimoğlu'nun genç sevgilisi ile yaptığı alem fotoğrafını paylaştı. Söz konusu paylaşımda, "Sen git ağababaların gelsin... İmamoğlu sana 10 gömlek büyük gelir" ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu devrede!

    CHP'deki koltuk savaşında kazan kaynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.



    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'RAHATSIZ OLDUM' ÇIKIŞI: DOĞRU BULMUYORUM
    Ekrem İmamoğlu'nun ifşasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, paralel CHP toplantısına ilişkin ilk kez konuşarak, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşündüm. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Konuyu disipline taşımayı düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı doğru buluyor musunuz" sorusuna da 'hayır' yanıtını vererek İmamoğlu'nun 'zoom' cuntasına tepki göstermişti.



        İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİR
        Yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP belediye başkanları toplasında ilk kez karşı karşıya geldi. Girişte gazetecilere görüntü vermekten sakınan Ekrem İmamoğlu topantıda , Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken dikkatli bir şekilde dinlediği gözlerden kaçmadı

        .

        GERGİN TOPLANTI
        4 saat süren toplantıda İmamoğlu da konuştu. Bazı belediye başkanlarından gelen sert eleştirilere İmamoğlu'nun toplantıda yanıt verdiği öğrenildi.



        ZOOM TOPLANTISI ETİK DIŞI DEĞİL
        Konuşmasında, "zoom cuntacıları" toplantısını gündemini kendisinin açtığı öğrenilen İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun "etik dışı" sözlerine katılmayarak, "bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez" dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşti.



            BÜLENT KERİMOĞLU VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA TARTIŞMA
            Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan olay oldu. İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu olaya sessiz kaldığı iddia edildi.

            CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde;

            İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor. Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.



            "İBB BAŞKANLIĞI'NA ADAYIM"
            Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi. Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor.



            EKREM'İN SAĞ KOLU DEVREDE
            Toplantıda yaşanan tartışmanın ardından topa Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun devreye girdi. Murat Ongun tarafından yönetildiği iddia edilen bir sosyal medya hesabı Kerimoğlu'nun alem fotolarını servis etti.



                "SEN GİT AĞABABALARIN GELSİN"
                Söz konusu paylaşımlarda Bülent Kerimoğlu'nun genç sevgilisi ile fotoğrafı yer alırken, "Bülent Kerimoğlu sen kimsin ki bir dönem daha kaymaklı belediye başkanı olmak için yalakalık yapacağım diye Ekrem İmamoğlu'na hakaret ediyorsun. Sen git ağababaların gelsin... İmamoğlu sana 10 gömlek büyük gelir" ifadeleri kullanıldı.



                Paylaşımın devamında ise "Google'da Bülent Kerimoğlu yazınca çıkan bir fotoyu paylaştım. iş yaparken başka bir fotosunu göremedim zira kusura bakmayın" denildi.

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                CHP yangın yeri!
                Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'na hakaret eden Bülent Kerimoğlu'nun alem fotoğrafları servis edildi! Dikkat çeken Murat Ongun detayı
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