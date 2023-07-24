CHP'de savaş bitmiyor! Bülent Kerimoğlu 'zoom' cuntacısı Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında yerden yere vurdu: Gayri ahlaki buluyorum

Kavganın, kaosun eksik olmadığı CHP'de yeni tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda karşı karşıya gelmişti.
GERGİN TOPLANTI
4 saat süren toplantıda İmamoğlu da konuştu. Bazı belediye başkanlarından gelen sert eleştirilere İmamoğlu'nun toplantıda yanıt verdiği öğrenilmişti.
BÜLENT KERİMOĞLU VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA TARTIŞMA
Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan olay oldu. İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu olaya sessiz kaldığı iddia edilmişti.
CHP yandaşı Barış Yarkadaş yaşanan gerginliği sosyal medya hesabından akatarmıştı.
CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde;
Yarkadaş, İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor. Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.