CHP'de savaş bitmiyor! Bülent Kerimoğlu 'zoom' cuntacısı Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında yerden yere vurdu: Gayri ahlaki buluyorum





"İBB BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi. Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor."



EKREM'İN SAĞ KOLU DEVREYE GİRDİ

Toplantıda yaşanan tartışmanın ardından topa Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun devreye girdi. Ongun tarafından yönetilen bir sosyal medya hesabı Bülent Kerimoğlu'nun genç kızlarla alem fotoğrafını paylaşarak, ""Bülent Kerimoğlu sen kimsin ki bir dönem daha kaymaklı belediye başkanı olmak için yalakalık yapacağım diye Ekrem İmamoğlu'na hakaret ediyorsun. Sen git ağababaların gelsin... İmamoğlu sana 10 gömlek büyük gelir" ifadeleri kullanıldı.