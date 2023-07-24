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    • 24.07.2023 21:57
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    • 24.07.2023 22:11
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    CHP'de savaş bitmiyor! Bülent Kerimoğlu 'zoom' cuntacısı Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında yerden yere vurdu: Gayri ahlaki buluyorum

    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen CHP Belediye Başkanları Toplantısı'na damga vuran tartışmalardan biri de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen kavga olmuştu. Kavganın ardından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun devreye girerek, Kerimoğlu'nun genç kızlarla olan alem fotoğrafını servis etmişti. Tüm bu yaşananların ardından katılığı canlı yayında konuşan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. İBB başkalığı için adaylığını yineleyen Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'Bakırköy'de çıkacak yüzün yok' sözüne ise, "Bakırköy’ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi’nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum” dedi. Öte yandan ‘Zoom darbesi’ için Kerimoğlu, “Bu tür toplantıları da etik bulmuyorum, gayri ahlaki buluyorum” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu’na sağlı sollu daldı

    Kavganın, kaosun eksik olmadığı CHP'de yeni tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda karşı karşıya gelmişti.



    GERGİN TOPLANTI
    4 saat süren toplantıda İmamoğlu da konuştu. Bazı belediye başkanlarından gelen sert eleştirilere İmamoğlu'nun toplantıda yanıt verdiği öğrenilmişti.



    BÜLENT KERİMOĞLU VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA TARTIŞMA
    Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan olay oldu. İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu olaya sessiz kaldığı iddia edilmişti.

    CHP yandaşı Barış Yarkadaş yaşanan gerginliği sosyal medya hesabından akatarmıştı.

    CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde;

    Yarkadaş, İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor. Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.



        "İBB BAŞKANLIĞINA ADAYIM"
        Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi. Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor."


        EKREM'İN SAĞ KOLU DEVREYE GİRDİ
        Toplantıda yaşanan tartışmanın ardından topa Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun devreye girdi. Ongun tarafından yönetilen bir sosyal medya hesabı Bülent Kerimoğlu'nun genç kızlarla alem fotoğrafını paylaşarak, ""Bülent Kerimoğlu sen kimsin ki bir dönem daha kaymaklı belediye başkanı olmak için yalakalık yapacağım diye Ekrem İmamoğlu'na hakaret ediyorsun. Sen git ağababaların gelsin... İmamoğlu sana 10 gömlek büyük gelir" ifadeleri kullanıldı.

        PR'DA OLDUKÇA BAŞARILI
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bülent Kerimoğlu katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu.



        İBB ADAYLIĞINI YİNE İLAN ETTİ
        CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda Ekrem İmamoğlu'na tartışan Kerimoğlu canlı yayında İBB başkanlığına adaylığını "Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak. Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim" sözleriyle bir kez daha ilan etti.



            EKREM İMAMOĞLU'NA İSTANBUL SALVOSU
            Tartışma ile ilgili konuşan Bülent Kerimoğlu, "Kürsüye davet edilirken İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" ifadelerini kullandı.



            "ZOOM TOPLANTISINI GAYRİ AHLAKİ BULUYORUM "
            Ekrem İmamoğlu'nu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı Zoom toplantısı ile ilgili de konuşan Kerimoğlu, "Yerel seçimlere dönük çalışma yapmamız gerekiyor, bunları bir kenara bıraktık basında CHP'yi tartıştırıyoruz. Bir Zoom toplantısında partinin hiyerarşisine uymayan, disiplinine uymayan bu tür toplantıları da etik bulmuyorum, gayri ahlaki buluyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

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            Ekrem İmamoğlu’na sağlı sollu daldı
            Haberler Güncel CHP'de savaş bitmiyor! Bülent Kerimoğlu 'zoom' cuntacısı Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında yerden yere vurdu: Gayri ahlaki buluyorum
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