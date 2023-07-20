Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2023 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 11:21
    ABONE OL

    Ortalık fena karışacak! "Görüntüleri Ekrem İmamoğlu'nun ekibi sızdırdı"

    Cumhuriyet Halk Partisi sızdırılan paralel CHP videosu ile sarsıldı. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısı da ifşa oldu. Toplantı'nın yankıları sürerken bomba bir iddia ortaya atıldı. CHP'li Mehmet Sevigen görüntüleri Ekrem İmamoğlu ekibi trafından sızdırılmış olabileceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Görüntüleri Ekrem İmamoğlu’nun ekibi sızdırdı

    Seçimlerde yaşanan yenilginin ardından 'değişim' sancısı çeken CHP'de ortalık fena karıştı.

    PARALEL CHP VİDEOSU SIZDI
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.



    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.

    Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı ve imza çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşıldı.

    GÖRÜNTÜLERİ KİM SIZDIRDI?
    İmamoğlu taraftarları söz konusu toplantının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını konuşurken bir başka iddia ise; Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kendi tarafına geçtiğini göstermek isteyen İmamoğlu'nun sızdırma yapmış olabileceği...

    CHP'Lİ MEHMET SEVİGEN'DEN BOMBA İDDİA
    CHP'deki paralel toplantı siyaset kulislerini hareketlendirerek CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba bir iddia geldi. Sevigen söz konusu görüntüleri İmamoğlu ekibinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

        "İMAMOĞLU TARAFTARLARI SIZDIRMIŞTIR"
        Sevigen'in iddiaları şu şekilde:

        "Ben İmamoğlu'nun taraftarlarının sızdırdığını düşünüyorum. Biraz önce bir doktor arkadaşım mesaj çekmiş diyor ki; Bu İmamoğlu hiç iş yapmıyor sesi çıkmıyor diye İmamoğlu'nu destekleyenlere bir mesaj vermek için yapıldı. Nasıl olsa 3-4 gün sonra basında bu duyulacak. Diyor ya Ankara'da kim versin bu listeyi... Listeyi verirken zaten duyulacak. Bak işte tartışıyoruz burada. Ne var bu toplantıda kendi Genel Başkanına ihanet edenlerin ayak oyunları. Yumurta topuk siysetçilerin toplantısı. Türkiye ile ilgili bir mesele var mı? Biz ne yapacağız diyorlar mı? Erdoğan, Arap ülkelerinde Türkiye'nin ekonomisi için hareket ediyor. 30 yıldır babadan kalma Faik Öztrak ekonomist sayıyor kendini ya... 30 yıldır milletvekili olur mu ya! Babası dedesi CHP'li olabilir kendisi Arı Grubu'ndan geldi. Kemal Derviş'le beraber geldi. Bunlar CHP'nin C'sini bilmez. Faik Öztrak denen adam alın teri dökmemiştir. Tekirdağ'a bile giremiyor. "

        İMAMOĞLU ARAŞTIRACAĞIZ DEMİŞTİ
        Öte yandan dün yaptığı açıklamada 200 kez toplandık diyen İmamoğlu videonun sızdırılmasına ilişkin "Onu araştıracağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var? Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" yanıtını vermişti.

        İŞİ DANIŞMANLARA YIKMA ÇABASI
        Görüşmeye katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğin söyleyip "Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." diyerek hedef şaşırtmaya çalıştı.

        ÖZGÜR ÖZEL: KOPUŞA ÇARE ARIYORUZ
        Toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik tepki ve 'istifa' çağrılarına rest çekti. Özel, "Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna ilan ederim" dedi. Özel, "Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz" şeklinde konuştu.

        İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?

        İşte o isimler;
        "Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."

        PARALEL CHP TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU
        Öte yandan söz konusu toplantıda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getiriyor.

        "Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık" diyen İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı" ifadelerini kullandı.



            İmamoğlu'nun Gökhan Bey diye söz ettiği kişinin ise CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın...


            Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir kurultay sürecini başlattıklarını da dile getirdi.

            Kılıçdaroğlu'na darbe hazırlığı yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

            "Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma ve öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum."

            İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan'ın yazdığı, örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl'ün ayarladığı, Parti Meclisi'ni Gökhan Günaydın'ın organize ettiği öğrenildi.

            İMZA TOPLUYORLAR
            İfşa olan görüntülerde İmamoğlu'nun "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planının yanı sıra PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. O çarpıcı diyaloğa yakından bakalım;

            Ekrem İmamoğlu: Gökhan Bey Parti Meclisi işi galiba sizin tarafta.



            Gökhan Günaydın: Bir bilgi sunayım ben o konuda. Bülent Bey de (Tezcan) burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur; 7 kişi imzaladı.

            İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık.



                SELİN SAYEK BÖKE...
                Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin hanıma (Selin Sayek Böke) gönderdim. Selin hanım da imzalamış olacak. Böylelikle 8 imza olacak.

                İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar.

                Ben yarın sabah bir arabayla Muharrem Bey'e Çanakkale'ya göndreceğim imzayı. Oradan Burhaniye'den Yaşar hanım imzalayacak. Oradan'da Bodrum'a geçecek. Böylece imza sayısı Pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak.

                Özgür başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım.

                Muharrem Erkek: Evet, iyi olur.

                Ekrem İmamoğlu: O zaman Parti Meclisi süreci aslında şu anda dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin başkanın (Tekin Bingöl) ifade ettiği mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna.


                Söz konusu yayında CHP Grupbaşkanı Özgür Özel de yer aldı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Hangi Kredi
                Haberler Güncel Ortalık fena karışacak! "Görüntüleri Ekrem İmamoğlu'nun ekibi sızdırdı"
                    loading
                    SON DAKİKA