"İMAMOĞLU TARAFTARLARI SIZDIRMIŞTIR"

Sevigen'in iddiaları şu şekilde:

"Ben İmamoğlu'nun taraftarlarının sızdırdığını düşünüyorum. Biraz önce bir doktor arkadaşım mesaj çekmiş diyor ki; Bu İmamoğlu hiç iş yapmıyor sesi çıkmıyor diye İmamoğlu'nu destekleyenlere bir mesaj vermek için yapıldı. Nasıl olsa 3-4 gün sonra basında bu duyulacak. Diyor ya Ankara'da kim versin bu listeyi... Listeyi verirken zaten duyulacak. Bak işte tartışıyoruz burada. Ne var bu toplantıda kendi Genel Başkanına ihanet edenlerin ayak oyunları. Yumurta topuk siysetçilerin toplantısı. Türkiye ile ilgili bir mesele var mı? Biz ne yapacağız diyorlar mı? Erdoğan, Arap ülkelerinde Türkiye'nin ekonomisi için hareket ediyor. 30 yıldır babadan kalma Faik Öztrak ekonomist sayıyor kendini ya... 30 yıldır milletvekili olur mu ya! Babası dedesi CHP'li olabilir kendisi Arı Grubu'ndan geldi. Kemal Derviş'le beraber geldi. Bunlar CHP'nin C'sini bilmez. Faik Öztrak denen adam alın teri dökmemiştir. Tekirdağ'a bile giremiyor. "

İMAMOĞLU ARAŞTIRACAĞIZ DEMİŞTİ

Öte yandan dün yaptığı açıklamada 200 kez toplandık diyen İmamoğlu videonun sızdırılmasına ilişkin "Onu araştıracağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var? Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" yanıtını vermişti.