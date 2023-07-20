Seçimlerde yaşanan yenilginin ardından 'değişim' sancısı çeken CHP'de ortalık fena karıştı.
PARALEL CHP VİDEOSU SIZDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.
Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı ve imza çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşıldı.
GÖRÜNTÜLERİ KİM SIZDIRDI?
İmamoğlu taraftarları söz konusu toplantının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını konuşurken bir başka iddia ise; Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kendi tarafına geçtiğini göstermek isteyen İmamoğlu'nun sızdırma yapmış olabileceği...
CHP'Lİ MEHMET SEVİGEN'DEN BOMBA İDDİA
CHP'deki paralel toplantı siyaset kulislerini hareketlendirerek CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba bir iddia geldi. Sevigen söz konusu görüntüleri İmamoğlu ekibinin sızdırmış olabileceğini söyledi.